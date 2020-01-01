Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Oracle Corp - хорошая компания и может купить популярное китайское приложение коротких видео TikTok в Соединенных Штатах.
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Это замечание прозвучало после того, как Oracle присоединилась к некоторым инвесторам китайского владельца TikTok, ByteDance, в поиске предложения по работе приложения в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Reuters.
Напомним, спустя несколько недель после того, как Microsoft объявила о своем намерении купить TikTok, Oracle также выразила заинтересованность в приобретении приложения для коротких видеороликов.
Ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.
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