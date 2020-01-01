Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

Комментариев: 0
Похоже, популярное приложение спасено.
Трамп одобрил сделку с Oracle
Трамп одобрил сделку с Oracle
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Oracle Corp - хорошая компания и может купить популярное китайское приложение коротких видео TikTok в Соединенных Штатах.

Читай также: Еще одна страна хочет запретить TikTok

Это замечание прозвучало после того, как Oracle присоединилась к некоторым инвесторам китайского владельца TikTok, ByteDance, в поиске предложения по работе приложения в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Reuters.

Напомним, спустя несколько недель после того, как Microsoft объявила о своем намерении купить TikTok, Oracle также выразила заинтересованность в приобретении приложения для коротких видеороликов.

Ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дональд Трамп, TikTok, Oracle
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь