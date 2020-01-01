Для велосипедов создали автопилот

Автопилот создали в MIT.

Хотя системы проката велосипедов, безусловно, становятся популярными, у них все еще есть несколько проблем. Например ограниченная доступность велосипедов. Исследователи из MIT Media Lab работают над решением в виде автономного велосипеда.

Многие программы обмена велосипедами включают в себя несколько “станций“ по ​​всему городу, где пользователи могут забирать и оставлять велосипеды. Однако иногда ближайшая док-станция может быть неудобно далеко от текущего местоположения пользователя или его пункта назначения. Кроме того, в станциях, расположенных в центре, может быть переизбыток велосипедов, а в отдаленных районах - относительно мало.

Некоторые программы вместо этого используют подход без док-станции, когда велосипеды просто оставляют в последнем пункте назначения. Опять же, это, как правило, приводит к тому, что большинство велосипедов попадает в несколько центральных районов. Кроме того, велосипеды часто припаркованы беспорядочно, что мешает людям. В конечном итоге, как в стыковочных, так и в бездоковых системах, фургоны должны периодически собирать и перераспределять велосипеды.

Вот тут-то и появляется проект MIT Autonomous Bicycle.

Велосипед имеет двойное заднее колесо MIT

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Под руководством ученого-исследователя Кента Ларсона и кандидата Нароа Коретти проект сосредоточен вокруг рабочего прототипа электровелосипеда с двумя расположенными бок о бок задними колесами и двумя двигателями - один из этих двигателей приводит в движение переднее колесо, а другой управляет велосипедом, поворачивая его. это колесо из стороны в сторону.

Идея состоит в том, что клиенты сначала будут вызывать ближайший доступный электровелосипед к их текущему местоположению через приложение. Управляемый GPS и датчиками уклонения от препятствий, этот велосипед автономно пробирался к ним с раздвинутыми задними колесами, позволяя ему функционировать как самоуправляемый трехколесный велосипед.

Двойное колесо MIT

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Однако по достижении конечного пункта пользователя два линейных привода будут автоматически втягивать задние колеса велосипеда вместе, по сути превращая их в одно широкое заднее колесо. Затем пользователь будет ехать на велосипеде к месту назначения с отключенным рулевым двигателем. Как только они прибыли на место назначения, байк возвращается в режим трайка, переходя к следующему пользователю или ближайшей зарядной станции.

Прототип уже был успешно протестирован в кампусе Массачусетского технологического института, и его можно увидеть в действии на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии изобрели самый длинный велосипед в мире.

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