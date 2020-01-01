Тренды YouTube: Жертвы избиения в CИЗО Беларуси и Внутри Лапенко-2

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«Девушка из ОМОН била в пах так, что визжали» - жертва избиения в CИЗО Беларуси

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Свидетельства белоруса, жертвы пыток и избиения в СИЗО Беларуси: 23-летнего Алексея Елифиренка задержали вечером 12 августа у станции метро «Пушкинская» в Минске. В течение ночи, говорит, его били силовики ОМОН в автозаке, в РУВД и в минском изоляторе на Окрестина. Алексею повезло: из-за травмы ноги его забрала «скорая», а из больницы отпустили домой. Парень вместе со своей сестрой, которая ранее работала в системе охраны правопорядка, согласились поговорить с журналистами Белорусской службы Радио Свобода и рассказать о том, как в минском СИЗО на Окрестина раздавались крики людей, которых по ночам избивали ОМОНовцы.

Внутри Лапенко 2. Серия 4

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Четвертая серия второго сезона "Внутри Лапенко" за два дня набрала более 2 млн просмотров.

В новой серии мы увидим знакомых персонажей: инженера и его особу, ведущего "Загадки дыры", Игоря Катаморанова, музыкантов-рокеров, милиционера Жилина, ОПГ "Железные рукава" и ее главаря, Наделу Наумову, Ричарда Сапогова и Танечку Восьмиглазову. Как и прежде, всех персонажей играет один человек - Антон Лапенко, а основная часть диалогов - импровизация.

Напомним, днем ранее в тренды попали Беларусь. Протесты и забастовка и LITTLE BIG - TACOS.