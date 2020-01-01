День в истории: 19 августа - изобретение фотографии и полет Белки и Стрелки

В этот день, 19 августа, произошли такие события.

День фотографии

Всемирный день фотографии freepik.com

7 января 1839 года на заседании двух французских академий — Академии наук и Академии изящных искусств — французский физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Жака Манде Дагера — методе получения отпечатка (дагерротипа) и его достоинствах.

Читай также: День в истории: Пятый спутник Юпитера и петля Нестерова

Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа 1839 года широко объявило миру об открытии. Так будущая фотография получила официальное научное "свидетельство о рождении". Есть у фотографии и свой небесный покровитель - святая Вероника.

Постепенно фотография все шире проникала во многие сферы человеческой деятельности: промышленность, искусство, полиграфию, астрономию и просто в повседневную жизнь.

Появились самостоятельные виды научной и технической фотографии, без которых невозможны были бы многие открытия: микрофотография, рентгенография, астрофотография, радиография (фотография излучений), аэрофотография и другие.

Всемирный день фотографии (World Photography Day), который все фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители данного искусства отмечают ежегодно 19 августа. А учрежден он был в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

Изобретение сгущенного молока

Сгущенное молоко Pinterest.com

Технология приготовления сгущенного молока была запатентована 19 августа 1856 года американским изобретателем Гейлом Борденом, его целью было придумать способ долгосрочного хранения продуктов. Опытам с молоком предшествовали попытки сгущать сок, чай, мясо.

Читай также: День в истории: Первые полеты аэростата и реактивного самолета

В 1850 году Борден создал "мясной сухарь", и в 1851 был приглашён в Лондон на торговую выставку. Возвращаясь, он стал свидетелем гибели нескольких детей по причине отравления недоброкачественным молоком больных коров. С этого момента Борден занялся сгущением молока.

В 1858 году в США открылся первый в мире завод по производству сгущенки, а с началом Гражданской войны продукт стал производиться в огромных количествах для снабжения им солдат Севера. Послевоенная известность Бордена позволила ему организовать несколько новых заводов, передать процветающую компанию сыновьям, а самому кончить свои дни в маленьком техасском городке, названном в его честь Борденом.

Полет Белки и Стрелки

Белка и Стрелка wikimedia.org

Собаки-космонавты Белка и Стрелка - первые животные, совершившие орбитальный космический полёт на корабле "Спутник-5", и вернувшиеся на Землю невредимыми.

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль "Спутник-5", на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения – питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Читай также: День в истории: 60 лет полета Лайки в космос

Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов.

Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей.

Надо сказать, что первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Однако, животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полёта Сергеем Павловичем Королевым была поставлена задача — подготовить собак для суточного орбитального полёта с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак.

В итоге подготовки, в космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белка и Стрелка являлись их дублерами, поэтому после катастрофы с основным экипажем эксперимента, было принято решение о запуске в космос Белки и Стрелки.

Старт состоялся с космодрома Байконур 19 августа 1960 года в 11 часов 44 минуты, полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции.

Белка и Стрелка чувствовали себя прекрасно. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики в Москве.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие гелия и спутника Марса.