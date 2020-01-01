Google секретно протестирует новый тип стандарта связи

Скорей всего он будет называться Fiber WebPass.

Согласно документу, обнаруженному Business Insider, Google запросил у FCC разрешение на проведение секретных испытаний беспроводной связи с использованием спектра 6 ГГц в нескольких городах США. Он хочет провести "экспериментальное тестирование распространения в диапазоне 6 ГГц", чтобы увидеть, могут ли частоты обеспечить "надежные широкополосные соединения", - говорится в отредактированном приложении. Это может указывать на будущие интернет-сервисы, использующие спектр, возможно, под новым названием Fiber WebPass.

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Google хотел, чтобы информация в общедоступном документе была отредактирована, заявив, что "если она будет раскрыта, это нанесет значительный коммерческий, экономический и конкурентный ущерб". Он подал заявку для нескольких городов в 17 штатах, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду, Джорджию, Иллинойс, Айову, Канзас, Небраску, Неваду, Нью-Йорк, Северную Каролину, Оклахому, Орегон, Техас, Юту и Вирджинию. В Калифорнии планируется провести испытания в семи городах, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

FCC недавно разблокировала полосу нелицензированного спектра 6 ГГц, который можно было бы использовать для 5G, Wi-Fi-соединений между автомобилями, IoT и многого другого. Эта частота позволяет потенциально более быстрое беспроводное соединение, чем 5 ГГц, используемое для Wi-Fi, но будет ограничено еще более короткими расстояниями. Компания заявила, что будет проводить свои испытания в течение 24 месяцев "без вредного вмешательства для других авторизованных пользователей".

Google может проводить тесты для других сервисов, но беспроводной Интернет кажется наиболее вероятным, учитывая упоминание о "«широкополосном". Вдобавок к этому, с 2014 года компания пытается задействовать неиспользуемую полосу пропускания для соединений "последней мили" и уже запустила беспроводную сеть WebPass в ряде городов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает проект бесплатного интернета.