ТОП-5 улетных экспериментов в Индии
Такие эксперименты лучше не повторять в домашних условиях.
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Блогеры из Креосан, которые застряли на время карантина по коронавирусу в Индии, подготовили ТОП-5 необычных экспериментов. Сегодня вы увидите в действии чудеса физики и реакции редких химических элементов.
Блогеры запускали ракету, использовали натрий как батарейку и поджигали вещи при помощи линзы.
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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