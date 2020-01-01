ТОП-5 улетных экспериментов в Индии

Такие эксперименты лучше не повторять в домашних условиях.

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Блогеры из Креосан, которые застряли на время карантина по коронавирусу в Индии, подготовили ТОП-5 необычных экспериментов. Сегодня вы увидите в действии чудеса физики и реакции редких химических элементов.

Блогеры запускали ракету, использовали натрий как батарейку и поджигали вещи при помощи линзы.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.