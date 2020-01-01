Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-5 улетных экспериментов в Индии

Комментариев: 0
Такие эксперименты лучше не повторять в домашних условиях.

Читай также: 50 литров жидкого азота против бассейна: Эксперименты

Блогеры из Креосан, которые застряли на время карантина по коронавирусу в Индии, подготовили ТОП-5 необычных экспериментов. Сегодня вы увидите в действии чудеса физики и реакции редких химических элементов.

Блогеры запускали ракету, использовали натрий как батарейку и поджигали вещи при помощи линзы.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь