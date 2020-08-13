Робот-охранник короля Бахрейна оказался фейком

Видео, которое вирусится по Сети, оказалось фейковым.

13 августа офицер IAS Сонмони Бора опубликовал в Твиттере 30-секундное видео, на котором можно увидеть человека, идущего по переполненной арене, а за ним следует робот. Видно, как окружающие фотографируют робота. Бора написал: "Робот-телохранитель короля Бахрейна становится вирусным в социальных сетях!! Технологии и ИИ очень быстро заменяют людей!"

Видео начали делиться СМИ, приписывая все новые и новые подробности про робота. "Оказалось", что робот говорит на шести языках, в его руки встроен пулемет, а также выполняет функции телохранителя короля Бахрейна.

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Выяснилось, что это вообще не робот, а экзоскелет, внутри которого сидит человек. А само видео было записано 19 февраля 2019 года на международной выставке безопасности ОАЭ в Абу-Даби.

"Посетителей проходящей в настоящее время Международной оборонной выставки (Idex) развлекает робот по имени Титан, который выходит каждый час, чтобы поприветствовать посетителей на крупнейшей оборонной выставке региона. Робот Титан в военном жилете ходит сквозь толпу, представляясь на арабском и английском языках", - говорилось в оригинальной новости.

"Робот Титан" имеет рост 240 см и весит 60 кг. Он - первый в мире коммерческий развлекательный "робот", разработанный британской компанией Cyberstein.

Также было найдено оригинальное видео с этой выставки.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA создают мягких роботов для космоса.