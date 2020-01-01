Фото дня: Калейдоскоп цвета Млечного пути

Фото сделано возле обсерватории в Чили.

Млечный путь eso.org

Невероятные всплески цвета - зеленого, красного, синего и всех промежуточных цветов - раскрашивают ночное небо над обсерваторией Паранал ESO в Чили, освещая бесплодный ландшафт пустыни внизу. Свет миллиардов звезд, светящихся туманностей и других космических явлений создает гигантскую арку Млечного Пути, которая тянется по небу и идеально обрамляет Очень Большой Телескоп (VLT), расположенный на вершине в центре изображения (Cerro Паранал).

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Этот снимок был сделан с места, где находится обзорный астрономический телескоп ESO в видимой и инфракрасной области спектра (VISTA). Внизу видна извилистая дорога между VISTA и VLT, освещенная слабыми желтыми огнями. Примечательно, что это единственные искусственные источники света, видимые на всей сцене - сотрудники Паранала проявляют большую осторожность, чтобы не создавать ненужного светового загрязнения, которое может помешать астрономической работе на месте наблюдения мирового класса.

Млечный Путь - не единственная галактика, видимая на этом изображении. Два естественных спутника нашей родной галактики и ближайшие соседи - Большое и Малое Магеллановы Облака - можно рассматривать как рассеянные пятна света, спрятанные под аркой, залитые естественным зеленым и красным свечением.

Напомним, ранее сообщалось, что была создана самая подробная карта Млечного Пути.