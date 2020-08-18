Маск обогнал французского магната.

Илон Маск стал четвертым в списке самых богатых людей мира после того, как в понедельник акции Tesla Inc. выросли на 11%, закрывшись на рекордно высоком уровне и увеличив собственный капитал Маска на 7,8 миллиарда долларов.

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Взлет позволил соучредителю Tesla обогнать французского магната Бернара Арно, самого богатого неамериканца в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние Маска в 84,8 миллиарда долларов не позволило обогнать Марка Цукерберга, который занимает 3-е место в рейтинге 500 самых богатых людей мира.

Подъем Tesla в понедельник - это последний триумф миллиардера, которому всего два года назад был предъявлен иск Комиссией по ценным бумагам и биржам США и которому пришлось уйти с поста председателя правления производителя электромобилей из-за мошеннических твитов. Акции Tesla в этом году выросли на 339%.

Корпорация Маска Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, готова потенциально увеличить его состояние. Как сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе, компания близка к завершению нового финансирования на 2 миллиарда долларов, в результате чего оценка ее капитала увеличится до 46 миллиардов долларов.

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Состояние Маска в этом году выросло на 57,2 миллиарда долларов, что является вторым по величине приростом индекса после основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Самый богатый человек мира в 2020 году накопил 73 миллиарда долларов, а сейчас его состояние составляет 188 миллиардов долларов.

Акции технологических компаний в этом году резко упали, поскольку пандемия Covid-19 вынудила все больше людей подключиться к Интернету, подняв состояние основателей компаний и поставив отрасль под пристальное внимание. Марк Цукерберг из Facebook Inc. в этом месяце стал третьим сантибиллионером, присоединившись к Безосу и Биллу Гейтсу, второму богатому человеку на Земле.