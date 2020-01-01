На TikTok нашелся новый покупатель

Бизнес хочет купить Oracle.

Спустя несколько недель после того, как Microsoft объявила о своем намерении купить TikTok, Oracle также выразила заинтересованность в приобретении приложения для коротких видеороликов.

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Согласно сообщению Financial Times, компания Ларри Эллисона ведет переговоры о покупке TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В отчете отмечается, что компания уже работает с некоторыми американскими инвесторами, такими как General Atlantic и Sequoia Capital, которые владеют долей в материнской компании TikTok, ByteDance.

Ранее Microsoft собиралась заключить аналогичную сделку с Oracle с ограниченным числом вовлеченных территорий. Однако позже он расширил переговоры о покупке глобальных предприятий, включая регионы Европы и Индии.

Хотя у TikTok есть региональные руководители, большинство функций приложения доступны по всему миру. Таким образом, было бы действительно сложно разделить алгоритмы по странам для любой из этих компаний.

Однако, как и у Microsoft, у Oracle не так много времени. Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп издал указ о запрете приложения в течение 45 дней, если сделка по покупке приложения не будет завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна хочет запретить TikTok.