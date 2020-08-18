Назван срок смерти Internet Explorer

Через год поддержка браузера будет прекращена.

17 августа 2021 года Microsoft объявит смертный приговор Internet Explorer. С этой даты Internet Explorer 11 больше не будет поддерживаться многими собственными службами Microsoft, включая Outlook, OneDrive, Office 365 и другими, согласно сообщению в блоге Microsoft 365.

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Microsoft также прекращает поддержку Internet Explorer в Teams еще раньше: 30 ноября этого года.

При этом браузер никуда не денется; неизвестно, когда Internet Explorer будет удален из самой Windows 10, и компании по-прежнему смогут получать доступ к сайтам, созданным специально для этого браузера.

Также стоит отметить, что новый Edge имеет режим совместимости с Internet Explorer 11, который должен успокоить тех, кто совершает переход.

Но это не просто Internet Explorer; Microsoft также удаляет устаревшую версию Edge - версию до Chromium. После 9 марта 2021 года старый Edge больше не будет получать обновления безопасности. К тому времени большинство пользователей уже будут использовать новый Edge, если вы не относитесь к тому типу людей, которые стараются изо всех сил избегать обновлений.

Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим полную смерть Internet Explorer. Некоторые люди до сих пор используют устаревший браузер, потому что это все, что они когда-либо знали, а многие компании, как известно, не хотят менять программное обеспечение.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft объявила сроки смерти браузера Edge на Windows 7.