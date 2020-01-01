Rocket Lab планирует запустить частную миссию на Венеру в 2023 году

В облаках Венеры может быть жизнь, и Rocket Lab хочет помочь ее найти.

Базирующаяся в Калифорнии космическая компания, которая предоставляет небольшие космические корабли для полетов на околоземную орбиту, планирует в ближайшее время перейти на межпланетный режим с помощью роботизированной астробиологической миссии на вторую планету от Солнца.

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"Я безумно люблю Венеру", - сказал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек 5 августа во время прямой трансляции новостей компании и сеанса вопросов и ответов на YouTube. "Я очень много работаю, чтобы составить частную миссию по полету на Венеру в 2023 году".

В древнем прошлом Венера была миром с умеренным климатом, с реками, озерами и океанами, которые существовали миллиарды лет подряд. Затем произошла катастрофа, связанная с изменением климата: неконтролируемый парниковый эффект превратил поверхность Венеры в адский пейзаж с сокрушительным атмосферным давлением и температурой, способной плавить свинец.

Но жизнь на Венере, если она когда-либо существовала, могла найти убежище в небе. Многие ученые считают, что потенциально обитаемые карманы сохранялись в атмосфере Венеры в течение долгого времени, вероятно, до наших дней. Например, на высоте около 50 километров сегодня температура и давление аналогичны тем, что на поверхности Земли.

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"Мы собираемся многому научиться по пути туда, и мы будем стараться увидеть, сможем ли мы обнаружить, что находится в этой атмосферной зоне", - сказал Бек. "А кто знает? Вы можете сорвать джекпот".

В миссии 2023 года будет использоваться двухступенчатый ускоритель Electron и спутник Photon от Rocket Lab. Сейчас Electron высотой 17 метров является жизнеспособным вариантом для межпланетных миссий благодаря недавним достижениям в области аккумуляторных технологий, которые повышают производительность двигателей Рутерфорда.

Благодаря этому усовершенствованию Electron теперь может поднимать до 300 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, сообщили представители Rocket Lab.

Конечно, нет никакой гарантии, что жизнь существует в венерианских облаках или что запланированный полет Rocket Lab найдет ее, если она там есть. Но, по словам Бека, эта миссия может изменить правила игры в исследованиях независимо от того, какой в ​​конечном итоге будет получен научный результат.

Миссия не будет первым вылетом Rocket Lab за пределы околоземной орбиты, если все пойдет по плану. Недавно компания заключила контракт на запуск спутника NASA к Луне в начале 2021 года с использованием Electron и Photon.

Напомним, ранее сообщалось, что Rocket Lab запустила свою первую коммерческую ракету.