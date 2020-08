Какой диск на болгарку больше отрежет: Эксперименты

В эксперименте проверили 15 дисков.

Какие диски на болгарку выгодней покупать? Какие диски больше отпилят? Какие лучше, дешевые или дорогие? Какой инструмент лучше? Блогер из Огненное ТВ пытался найти ответ на эти вопросы.

Диски, использованные в тесте: Luga, Tsunami, Политех, Greatflex, Tigarbo, Gross, Inforce, Denzel, D. Bor, DeWalt, Bosch Expert for metal, Bosch Best for inox, 3M Silver, Metabo Novorapid и Metabo Flexrapid S.

