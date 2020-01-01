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Какой диск на болгарку больше отрежет: Эксперименты

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В эксперименте проверили 15 дисков.

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Какие диски на болгарку выгодней покупать? Какие диски больше отпилят? Какие лучше, дешевые или дорогие? Какой инструмент лучше? Блогер из Огненное ТВ пытался найти ответ на эти вопросы.

Диски, использованные в тесте: Luga, Tsunami, Политех, Greatflex, Tigarbo, Gross, Inforce, Denzel, D. Bor, DeWalt, Bosch Expert for metal, Bosch Best for inox, 3M Silver, Metabo Novorapid и Metabo Flexrapid S.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.

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Теги: видео, эксперименты
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