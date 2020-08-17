Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Huawei патентует смартфон со вторым экраном возле камеры

Комментариев: 1
Дизайн похож на уже существующий Meizu Pro 7.
Патент Huawei
Патент Huawei
letsgodigital

Huawei переживает трудные времена, но компания продолжает выпускать новые продукты, по крайней мере, на своем внутреннем рынке, где она сильнее, чем когда-либо прежде. Кроме того, он продолжает патентовать новые разработки, такие как недавно опубликованный патент на дизайн смартфона с дополнительным дисплеем рядом с модулем камеры на задней панели телефона.

Патент Huawei
Патент Huawei
letsgodigital

Этот патент Huawei был обнаружен LetsGoDigital. Китайский телекоммуникационный гигант подал на него заявку в начале этого года, но он был опубликован 14 августа CNIPA (Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности) после одобрения.

К

Читай также: Huawei патентует смартфон с двойным экраном

онцепция этого дизайна заключается в интеграции небольшого дисплея с модулем камеры. Изображения из документов только демонстрируют отображение часов, но в описании упоминаются и другие варианты использования.

Телефон оснащен дисплеем с четырехугольным изгибом, как и у HUAWEI P40, но без дырки или выемки. Вверху ничего нет, но с правой стороны находятся клавиша включения и качельки регулировки громкости. В то время как внизу находится порт USB Type-C по центру, а по бокам - решетка динамика.

Патент Huawei
Патент Huawei
letsgodigital

Читай также: Huawei запатентовал смартфон со сгибающимся в две стороны экраном

Что касается размещения вторичного дисплея, то первая конструкция симметрична дисплею в центре задней части устройства, окруженному четырьмя камерами. В то время как в двух других конструкциях модуль с четырьмя камерами размещен в верхнем левом углу задней панели телефона, а дополнительный дисплей - сверху и снизу.

Этот дизайн, вероятно, никогда не увидит свет, но выглядит интригующим.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: патент, Huawei, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.08.2020, 15:22
Оценка:  -1
гость
Одна из лучших.
Штаты в жопе.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь