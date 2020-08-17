Huawei патентует смартфон со вторым экраном возле камеры

Дизайн похож на уже существующий Meizu Pro 7.

Huawei переживает трудные времена, но компания продолжает выпускать новые продукты, по крайней мере, на своем внутреннем рынке, где она сильнее, чем когда-либо прежде. Кроме того, он продолжает патентовать новые разработки, такие как недавно опубликованный патент на дизайн смартфона с дополнительным дисплеем рядом с модулем камеры на задней панели телефона.

Патент Huawei letsgodigital

Этот патент Huawei был обнаружен LetsGoDigital. Китайский телекоммуникационный гигант подал на него заявку в начале этого года, но он был опубликован 14 августа CNIPA (Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности) после одобрения.

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онцепция этого дизайна заключается в интеграции небольшого дисплея с модулем камеры. Изображения из документов только демонстрируют отображение часов, но в описании упоминаются и другие варианты использования.

Телефон оснащен дисплеем с четырехугольным изгибом, как и у HUAWEI P40, но без дырки или выемки. Вверху ничего нет, но с правой стороны находятся клавиша включения и качельки регулировки громкости. В то время как внизу находится порт USB Type-C по центру, а по бокам - решетка динамика.

Патент Huawei letsgodigital

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Что касается размещения вторичного дисплея, то первая конструкция симметрична дисплею в центре задней части устройства, окруженному четырьмя камерами. В то время как в двух других конструкциях модуль с четырьмя камерами размещен в верхнем левом углу задней панели телефона, а дополнительный дисплей - сверху и снизу.

Этот дизайн, вероятно, никогда не увидит свет, но выглядит интригующим.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой.