Названа дата выхода первого 5G-смартфона с подэкранной камерой

Его создала китайская компания ZTE.

Китайская ZTE сильно пострадала на западных рынках с тех пор, как в 2018 году она была внесена в черный список правительством США, но компания по-прежнему производит инновационные смартфоны.

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Его следующий флагманский смартфон ZTE Axon 20 5G станет первым серийным смартфоном 5G с камерой под дисплеем Это означает, что телефон будет иметь только экран на передней панели, без выемок или отверстий для селфи-камер, которые портят вид.

Камеры под дисплеем не совсем новые: Oppo продемонстрировала свою версию этой технологии в июне 2019 года (на самом деле это была комбинация нескольких технологий, включая использование высокопрозрачного материала для дисплея телефона, а также зонирование, что означает управление пикселями, расположенными над камерой, чтобы позволить свету чтобы пройти через дисплей при необходимости).

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Однако пока ни одна компания не начала продавать смартфон с камерой под дисплеем на массовом рынке.

ZTE не поделилась многими другими подробностями о грядущем устройстве, за исключением того, что оно поддерживает 5G. Утечка спецификаций на XDA Developers указывает на то, что телефон будет иметь 6,92-дюймовый OLED-дисплей, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 64/128/256 ГБ памяти и четыре камеры с разрешением 64/8/2/2 мегапикселя. Селфи-камера под дисплеем, скорее всего, будет иметь 32-мегапиксельный сенсор.

ZTE Axon 20 5G будет официально представлен 1 сентября в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что ZTE анонсировала полноэкранный бюджетный смартфон.