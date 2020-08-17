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Mozilla пошла на сделку Google из-за коронавируса

Комментариев: 1
Компании пришлось уволить сотрудников из-за коронавирусных проблем.
Google будет поисковиком по умолчанию в браузере Firefox
Google будет поисковиком по умолчанию в браузере Firefox
techspot.com

Mozilla расширила партнерские отношения с Google, чтобы гарантировать, что он останется поисковой системой по умолчанию в Firefox в некоторых частях мира, включая США. Сделка, возможно, более важная для Mozilla, чем для Google, обеспечит гарантированный доход, чтобы помочь производителю Firefox оставаться на плаву еще как минимум несколько лет.

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Через несколько часов после того, как Mozilla Corporation объявила о планах уволить примерно 250 сотрудников в начале этой недели, источник сообщил The Register, что производитель браузеров подписал трехлетнее соглашение с компанией из Маунтин-Вью. Представитель Mozilla подтвердил публикации, что она недавно расширила партнерство, но не предоставила никаких подробностей относительно продолжительности или стоимости.

Другой источник сообщил The Register, что Mozilla, вероятно, будет собирать от 400 до 450 миллионов долларов каждый год в период с настоящего момента до 2023 года в результате сделки, цифры, которые, как сообщается, основаны на внутренних обсуждениях, проведенных ранее в этом году.

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Генеральный директор Mozilla Corporation Митчелл Бейкер, объявляя о сокращении рабочих мест ранее, сказал, что корпорация уже запланировала множество изменений на 2020 год, но отметил, что продолжающаяся пандемия Covid-19 заставила переосмыслить и напрямую привела к сокращению рабочей силы.

Бейкер положительно оценил увольнения, добавив, что более тонкая Mozilla сможет работать быстрее и лучше сотрудничать с союзниками за пределами организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Google продлил карантин для сотрудников до лета 2021 года.

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Теги: Firefox, Google, коронавирус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.08.2020, 16:17
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гость
что там могут 250 человек программировать? еще и лишних 250 человек
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