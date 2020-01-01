Google запретит обновлять Android на санкционных телефонах Huawei

Из-за запрета в США Huawei не сможет обновлять устройства.

Силовой вариант репрессий против Huawei стал приоритетным для США. Белый дом установил барьеры, которые тормозят рост компании. Запрет на работу с Google, ограничение доступа к технологиям, в том числе к производству процессоров. Несмотря на запрет на использование сервисов Google до недавнего времени, китайская компания все еще могла выпускать исправления безопасности и обновления Android для своих устройств, которые были выпущены до вступления в силу санкционных ограничений.

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Это стало возможным благодаря наличию временной генеральной лицензии, выданной Министерством торговли США. Это позволяет работать с американскими компаниями в части программных продуктов. Но срок его действия истек 13 августа, и пока нет оснований говорить о его продлении. Это означает, что в будущем мобильные устройства Huawei и Honor не смогут получать обновления программного обеспечения и исправления безопасности Android. Кроме того, устройства не проходят сертификацию SafetyNet. Это приведет к невозможности работы платежных и банковских приложений, а также ряда игр.

В свое время была выдана временная лицензия, чтобы дать время ряду американских телекоммуникационных компаний для замены оборудования Huawei на разработку других компаний. Судя по всему, эта работа уже практически завершена, и США не заинтересованы в дальнейшем продлении лицензии. Со своей стороны Huawei заявила, что отслеживает ситуацию и оценивает возможные последствия произошедшего.

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По словам генерального директора Huawei по потребительскому бизнесу Ю Чэндона, выручка Huawei от продаж потребительского бизнеса в первом полугодии составила 36,8 млрд долларов. Кроме того, компания отгрузила около 105 миллионов единиц смартфонов. Он также сообщил, что серия Huawei Mate 40 будет использовать чип Kirin 9000. На данный момент это будет последнее поколение флагманских чипов Kirin. Это связано с недавним запретом Huawei правительством США. Ю Чэндон сказал, что высокопроизводительных чипов Kirin нет в наличии, и в ближайшее время их не будет.

Недавно в отчете @evleaks говорилось, что Huawei Mate 40 не будет широко доступен. Это потому, что у Huawei недостаточно чипов для производства этого смартфона. Предыдущие отчеты показывают, что Mate 40 и его брат Pro будут использовать разные прошивки. В то время как Mate 40 Pro будет использовать EMUI 11 (Android 11), Mate 40 будет поставляться с системой EMUI 10.x.

EMUI 11 будет официально представлен на конференции разработчиков Huawei (HDC), которая состоится 12 сентября. Напомним, что EMUI 19, первая система EMUI Huawei, основанная на проекте с открытым исходным кодом Android (AOSP), также прибыла на HDC 2019. На мобильных телефонах Huawei P40, Huawei больше не использует Google GMS, а вместо этого использует собственную экосистему HMS.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп продлил санкции против Huawei.