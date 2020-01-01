Браузер Chrome можно будет запускать сразу в режиме инкогнито

Запуск в таком режиме очистит всю историю поиска и запросов при выходе.

Как правило, при приватном просмотре сеанс просмотра с информацией о посещенных вами веб-сайтах и ​​выполненных вами поисковых запросах будет очищен при выходе. Использование режима инкогнито в Chrome дает дополнительное преимущество: он по умолчанию блокирует сторонние файлы cookie для отслеживания, поэтому при таком просмотре в Chrome вас будут меньше отслеживать.

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Чтобы использовать режим частного просмотра Chrome, вам нужно запустить Chrome и выбрать в меню опцию "Новое окно в режиме инкогнито", или вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + N, когда Chrome открыт.

Вы можете избежать описанных выше шагов и запустить Chrome в режиме инкогнито с рабочего стола, добавив значение "–incognito" в поле «Цель» диалогового окна свойств ярлыка Chrome. Точно так же вы можете запустить Chrome в гостевом режиме, если добавите "–guest".

Команда Chromium теперь добавляет новую кнопку в меню инкогнито в Chrome, чтобы пользователи могли создать ярлык на рабочем столе для режима инкогнито, которым вы можете воспользоваться для этого.

Запустите браузер Chrome

Посетите страницу chrome: // flags

Найдите "Включить ярлык на рабочем столе в режиме инкогнито"

Включить флажок ярлыка инкогнито на рабочем столе

В раскрывающемся списке выберите "Включено" и перезапустите браузер.

Щелкните меню и выберите "Новое окно в режиме инкогнито".

Щелкните значок инкогнито на панели инструментов и выберите "Создать ярлык", с этого момента используйте ярлык, созданный на рабочем столе, для запуска Chrome в режиме инкогнито.

Совет: вновь созданный ярлык будет таким же, как ярлык Chrome Canary, мы предлагаем вам переименовать ярлык в "инкогнито".

Напомним, ранее сообщалось, что браузер Chrome начнет блокировать тяжелую рекламу.