Snapchat решил конкурировать с TikTok в создании танцевальных видео

Обновление Lens Studio позволяет создавать танец в дополненной реальности.

Snap обновила свою платформу Lens Studio, чтобы разработчики могли создавать собственные линзы (термин компании для обозначения дополненной реальности), которые используют отслеживание всего тела. Создатель Snapchat создал два шаблона: Full Body Triggers и Full Body Attachments, которые могут вызывать различные эффекты в зависимости от того, что пользователь делает внутри кадра. Как объясняется в обучающем видео, это включает в себя переключение виртуальных объектов, воспроизведение коротких фрагментов анимации и всплесков частиц. Раньше разработчики могли использовать шаблон Skeletal для отслеживания восьми точек на верхней части тела. Между тем, новые шаблоны могут отслеживать 18 точек, включая колени и лодыжки пользователя.

Очевидное применение для этих новых инструментов разработчика: танцевальные видеоролики. Жанр всегда был популярен в различных социальных сетях, включая YouTube и Instagram. Однако грандиозный рост TikTok и продолжающаяся пандемия коронавируса, которая вынудила многих оставаться дома и находить новые способы развлечься, побудили людей создавать еще больше клипов, посвященных танцам. Поэтому неудивительно, что Snapchat хочет поддержать эту тенденцию с помощью новых инструментов для художников и разработчиков. Если вы не хотите загружать и изучать Lens Studio, не бойтесь: Snapchat уже выпустил четыре объектива от создателей - Star Burst, Be You, Alone и Be Happy, которые вы можете попробовать прямо сейчас в приложении.

Обновление Lens Studio следует за долгим периодом медленного, но устойчивого роста компании. В прошлом квартале у Snapchat было 238 миллионов активных пользователей в день, что на 35 миллионов больше по сравнению с прошлым годом и на девять миллионов больше, чем в предыдущем квартале. Компания незаметно улучшила Spectacles, запустила платформу приложений под названием Snap Minis и отреагировала на таких конкурентов, как TikTok, заключая сделки с музыкальными лейблами и позволяя пользователям делиться своими историями на других платформах.

