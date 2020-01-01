Snapchat решил конкурировать с TikTok в создании танцевальных видео
Snap обновила свою платформу Lens Studio, чтобы разработчики могли создавать собственные линзы (термин компании для обозначения дополненной реальности), которые используют отслеживание всего тела. Создатель Snapchat создал два шаблона: Full Body Triggers и Full Body Attachments, которые могут вызывать различные эффекты в зависимости от того, что пользователь делает внутри кадра. Как объясняется в обучающем видео, это включает в себя переключение виртуальных объектов, воспроизведение коротких фрагментов анимации и всплесков частиц. Раньше разработчики могли использовать шаблон Skeletal для отслеживания восьми точек на верхней части тела. Между тем, новые шаблоны могут отслеживать 18 точек, включая колени и лодыжки пользователя.
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Очевидное применение для этих новых инструментов разработчика: танцевальные видеоролики. Жанр всегда был популярен в различных социальных сетях, включая YouTube и Instagram. Однако грандиозный рост TikTok и продолжающаяся пандемия коронавируса, которая вынудила многих оставаться дома и находить новые способы развлечься, побудили людей создавать еще больше клипов, посвященных танцам. Поэтому неудивительно, что Snapchat хочет поддержать эту тенденцию с помощью новых инструментов для художников и разработчиков. Если вы не хотите загружать и изучать Lens Studio, не бойтесь: Snapchat уже выпустил четыре объектива от создателей - Star Burst, Be You, Alone и Be Happy, которые вы можете попробовать прямо сейчас в приложении.
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Обновление Lens Studio следует за долгим периодом медленного, но устойчивого роста компании. В прошлом квартале у Snapchat было 238 миллионов активных пользователей в день, что на 35 миллионов больше по сравнению с прошлым годом и на девять миллионов больше, чем в предыдущем квартале. Компания незаметно улучшила Spectacles, запустила платформу приложений под названием Snap Minis и отреагировала на таких конкурентов, как TikTok, заключая сделки с музыкальными лейблами и позволяя пользователям делиться своими историями на других платформах.
Напомним, ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.
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