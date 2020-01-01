Пять экспериментов, которые удивят ваших друзей
Эти эксперименты позволят развлечь любого.
Блогер из GopherVid показал простые эксперименты, которые могут удивить кого угодно.
Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты
Например, как быстро растворить сладкую вату, как сделать из шпателей нереально устойчивую фигуру, что можно сделать из иерихонской розы, как показать на шарике с водой турбулентные и ламинарные потоки и как вернуть скрепке исходную форму?
Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил