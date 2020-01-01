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Пять экспериментов, которые удивят ваших друзей

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Эти эксперименты позволят развлечь любого.

Блогер из GopherVid показал простые эксперименты, которые могут удивить кого угодно.

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Например, как быстро растворить сладкую вату, как сделать из шпателей нереально устойчивую фигуру, что можно сделать из иерихонской розы, как показать на шарике с водой турбулентные и ламинарные потоки и как вернуть скрепке исходную форму?

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.

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Теги: видео, эксперименты
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