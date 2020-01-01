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Xiaomi выпустит умные стиральные машины и холодильник

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Для умного дома делают умную технику.
Умная стиральная машинка от Xiaomi
Умная стиральная машинка от Xiaomi
xiaomi
Новый отчет 91Mobiles показал, что Xiaomi планирует выпустить ряд новых продуктов для умного дома в конце этого года. Источник китайского технологического гиганта сообщил, что компания запустит новый умный холодильник и стиральные машины в четвертом квартале 2020 года.
 

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Новые запуски будут из линейки MIJIA и соответствуют планам Xiaomi по расширению своего портфеля IoT и товаров для дома в регионе. Примечательно, что в прошлом году управляющий директор компании в Индии Ману Кумар Джайн заявил, что Xiaomi планирует войти в новые категории, такие как очистители воды, ноутбуки и стиральные машины.
 
OEM уже выпустил очиститель воды Mi Water Purifier и недавно представил свои ноутбуки Mi. Так что мы можем ожидать скорого прибытия стиральных машин. Кроме того, Xiaomi, вероятно, будет придерживаться своей агрессивной ценовой политики, что сделает предложения привлекательными на рынке. К сожалению, компания еще не прокомментировала этот вопрос и не подтвердила новость.
 
Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi.
 
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Теги: Xiaomi, умный дом
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