Xiaomi выпустит умные стиральные машины и холодильник

Для умного дома делают умную технику.

Новый отчет 91Mobiles показал, что Xiaomi планирует выпустить ряд новых продуктов для умного дома в конце этого года. Источник китайского технологического гиганта сообщил, что компания запустит новый умный холодильник и стиральные машины в четвертом квартале 2020 года.

Читай также: Xiaomi выпустила доступный стерилизатор воздуха Новые запуски будут из линейки MIJIA и соответствуют планам Xiaomi по расширению своего портфеля IoT и товаров для дома в регионе. Примечательно, что в прошлом году управляющий директор компании в Индии Ману Кумар Джайн заявил, что Xiaomi планирует войти в новые категории, такие как очистители воды, ноутбуки и стиральные машины. Новые запуски будут из линейки MIJIA и соответствуют планам Xiaomi по расширению своего портфеля IoT и товаров для дома в регионе. Примечательно, что в прошлом году управляющий директор компании в Индии Ману Кумар Джайн заявил, что Xiaomi планирует войти в новые категории, такие как очистители воды, ноутбуки и стиральные машины.

OEM уже выпустил очиститель воды Mi Water Purifier и недавно представил свои ноутбуки Mi. Так что мы можем ожидать скорого прибытия стиральных машин. Кроме того, Xiaomi, вероятно, будет придерживаться своей агрессивной ценовой политики, что сделает предложения привлекательными на рынке. К сожалению, компания еще не прокомментировала этот вопрос и не подтвердила новость.