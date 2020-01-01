Photoshop научат искать отфотошопленные фото

Adobe анонсировала новую версию своей программы.

В прошлом году с помощью The New York Times и Twitter Adobe начала работать над Content Authenticity Initiative, пытаясь сократить количество фейковых изображений, которые распространяются в Интернете. Adobe заявила, что технология будет использовать теги метаданных и криптографию, чтобы помочь общественности проверять подлинность изображений, видео и другого контента. Эта технология скоро пройдет первое испытание.

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В недавнем официальном документе компания сообщила, что выпустит предварительную версию Photoshop, включающую эту технологию, в конце этого года. Он также планирует интегрировать его в Behance, свою социальную сеть для творческих профессионалов. Photoshop будет добавлять теги к изображениям, создаваемым пользователями, которые дадут представление об их происхождении. Эти теги могут сказать вам, кто был оригинальным фотографом изображения, а также когда и где он сделал фотографию. Эти данные будут подписаны криптографически, чтобы подтвердить их подлинность.

Как отмечает Wired, эта инициатива однажды может помочь социальным сетям, таким как Twitter и Facebook, укрепить автоматизированные системы, которые они уже используют для выявления вводящих в заблуждение изображений. Допустим, случается трагедия, и люди начинают делиться фотографиями с места происшествия, технология может помочь этим системам предотвратить распространение изображений, которые, по утверждениям кого-то, относятся к тому же событию.

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Однако эффективность системы зависит от количества компаний и организаций, которые ее применяют. Чтобы избавиться от всех вводящих в заблуждение изображений, публикуемых в Интернете, производителям фотоаппаратов, разработчикам программного обеспечения, сетям социальных сетей и средствам массовой информации необходимо будет принять стандарт. На данный момент сложно сказать, будет ли это так.

Adobe уже давно думает об ограничении способности Photoshop распространять дезинформацию. В 2019 году компания работала с исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, чтобы обучить алгоритм на основе машинного обучения распознавать изображения, сделанные с помощью функции Face Away Liquify - инструмента, который вы можете использовать для изменения и преувеличения черт лица человека. Разница здесь в том, что издатели могут использовать систему тегов компании для обнаружения множества поддельных изображений, а не только тех, которые созданы с помощью одного инструмента.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились делать убедительные фейк-новости.