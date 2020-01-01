Первый космический самолет Dream Chaser получил имя

Космо-самолет получил название Tenacity (Упорство).

Dream Chaser, созданный компанией Sierra Nevada Corp. из Колорадо, является единственным в мире частным орбитальным космическим кораблем без капсул. Крылатый аппарат будет запускаться вертикально над ракетой, но завершит свою миссию посадкой на взлетно-посадочную полосу, как это делали уже списанные космические корабли NASA.

Этой весной компания создала крылья для первого действующего корабля Dream Chaser, сделав его еще на шаг ближе к доставке материалов и научных исследований на Международную космическую станцию ​​и с нее. Sierra Nevada также объявила название космического корабля: Tenacity.

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Первый запуск Tenacity запланирован на конец 2021 года на борту ракеты Vulcan Centaur United Launch Alliance из Космического центра Кеннеди во Флориде.

После запуска космический самолет будет доставлять грузы на космическую станцию ​​для NASA и обратно. По словам представителей Sierra Nevada, посадка на взлетно-посадочную полосу Dream Chaser позволит эффективно извлекать и удалять научное оборудование, возвращающееся на Землю, что также будет иметь относительно плавный спуск на землю.

Первоначально Dream Chaser был разработан для перевозки людей, и Sierra Nevada выиграла несколько раундов финансирования от Программы коммерческих экипажей НАСА для разработки транспортного средства. Однако компания проиграла Boeing и SpaceX, когда в 2014 году НАСА заключило контракты на перевозку астронавтов.

Но в 2016 году NASA выбрало космический самолет для своего контракта на коммерческое снабжение, предоставив Sierra Nevada контракт на выполнение шести беспилотных грузовых миссий на космическую станцию ​​к 2024 году.

По словам представителя компании по связям с общественностью Анны Харе, Sierra Nevada потребовалось заменить лишь около 20% модуля Dream Chaser для перехода с легкового автомобиля на грузовой самолет.

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Таким образом, Сьерра-Невада не исключила, что в какой-то момент у космического самолета будет иметься экипаж. «Вернуться на корабль с экипажем будет не так уж сложно, - сказал Хэр.

Dream Chaser сам по себе может нести около 900 кг полезного груза на борту. К космическому самолету можно прикрепить грузовой модуль высотой 4,9 метра под названием «Падающая звезда», чтобы обеспечить дополнительные 4500 кг грузоподъемностью.

После загрузки груза на космическую станцию ​​космонавты могут заполнить «Падающую звезду» своим мусором. Когда Tenacity снова войдет в атмосферу Земли, Падающая звезда отделится и распадется.

Поскольку Dream Chaser несет относительно безопасное топливо, техники могут быстро приблизиться к нему после приземления. Задняя часть самолета открывается, обеспечивая быстрый доступ к драгоценному грузу. Это может быть ключевым моментом, когда груз - это научные эксперименты, предназначенные для работы в условиях низкой гравитации космоса.

Сам космический самолет летает полностью автоматически, без участия человека-пилота.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA просит помочь им создать ровер для ада.