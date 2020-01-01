Главный конкурент TikTok - Likee - массово отбивает пользователей

Сервис коротких музыкальных видео набирает популярность на волне санкций против TikTok.

Поскольку судьба TikTok остается неизвестной, его конкурент Likee вызывает фурор по всему миру, собрав 150 миллионов активных пользователей в месяц по состоянию на июнь этого года.

Это следует из отчета о доходах китайской интернет-компании Joyy, владельца Likee. Для сравнения, в начале 2020 года TikTok регистрировал около 200 миллионов активных пользователей в день, сообщил TechCrunch осведомленный инвестор. Это означает, что его MAU будет намного больше, а TikTok демонстрирует взрывной рост после вспышки COVID-19. Даже когда в США нависла угроза потенциального запрета и принудительных продаж, рост TikTok немного замедлился.

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Likee может предложить что-то новое, так как это позволяет легко зарабатывать деньги на виртуальных подарках от фанатов. TikTok, с другой стороны, отдает приоритет потребителям контента.

"Я действительно думаю, что создатели хотят, чтобы им платили, а монетизация помогает", - сказал TechCrunch Адам Блэкер, вице-президент аналитической компании Apptopia.

Как и TikTok, Likee не застрахован от проверки приложений с китайскими корнями. Индия была крупнейшим рынком для Likee до того, как приложение было запрещено в стране вместе с TikTok и десятками других приложений, принадлежащих Китаю. Приложение Bigo Live, родственное Likee, также было закрыто правительством Индии.

На своем втором по величине рынке, США, Likee - один из самых быстрорастущих конкурентов TikTok. С начала июля до начала августа Likee собрал 7,25 миллиона загрузок, превзойдя поддержанный Голливудом Triller и старого соперника TikTok - Dubsmash.

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Компания Joyy, зарегистрированная на бирже Nasdaq, остается малоизвестной за пределами своего внутреннего рынка. Основанная еще в 2005 году, Joyy популяризировала феномен виртуальных подарков в прямом эфире через свой флагманский сайт YY. Аудитория может дарить влиятельным лицам виртуальные "цветы" и тому подобное, которые затем можно конвертировать в деньги. Модель монетизации YY оказалась настолько успешной, что породила самых разных конкурентов в прямом эфире. Когда рынок был насыщен, Джой ушел за границу.

В 2016 году основатель и главный исполнительный директор Joyy Ли Сюелинг основал Bigo в Сингапуре как отдельную организацию, чтобы она не подвергалась такому давлению инвесторов, как публичная компания. Приложение для прямой трансляции Bigo Live дебютировало в надежде повторить успех YY, и когда короткие видеоролики стали модными, Bigo выпустил Likee. В период с июня 2019 года по июнь 2020 года Likee получил 70 миллионов загрузок по всему миру.

По состоянию на июнь Joyy в целом достигла 457 миллионов мобильных установок, из которых 91% приходятся на рынки за пределами Китая. Поскольку Bigo стал источником дохода, Joyy консолидировал его в балансе после полного приобретения в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США.