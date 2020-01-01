Бетонная лодка на озере: Эксперименты

Сможет ли бетонная лодка удержаться на воде?

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Лодки.. Вот какие они бывают обычно? Первое ,что идет на ум - резиновая лодка. Далее - деревянная. И еще есть пластиковые.. Само собой, все они сделаны из такого материала, потому что это практично и дешево.

Но что, если пойти против обычного и удобного пути, можно ли сломать восприятия человека о лодке так, что сделать ее, скажем.. - из бетона!? Бетон тонет - это все знают.. Но возможно ли как-то сделать так, чтобы он плыл? Блогеры из Mamix? решили это проверить в новом эксперименте.

Напомним, ранее блогеры показали необычные плавательные аппараты.