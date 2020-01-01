В Android-версии Telegram появились видеозвонки

Ранее видеозвонки были доступны только на версии для iOS.

Telegram наконец-то добавляет в приложение долгожданную поддержку видеозвонков. Эта функция появилась пока на бета-версии Telegram 7.0.

Однако это новое обновление Telegram beta 7.0 не обеспечило поддержку групповых видеозвонков. Ожидается, что она появится в ближайшее время, поскольку теперь функция видеозвонков доступна для пользователей бета-версии.

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Telegram - очень популярная платформа для обмена сообщениями, потому что она отдает больше предпочтения безопасности и защищенности, чем эстетике. Но, тем не менее, темный режим был доступен в Telegram намного раньше, чем в WhatsApp или конкурирующих сервисах. Одной из функций, которой не хватало в этом мощном приложении для обмена сообщениями, были видеозвонки, которые теперь добавлены.

Тем, кто желает пользоваться новейшей функцией видеозвонков в приложении Telegram, нужно скачать его в Microsoft App Center. Отсюда вы можете скачать APK и установить его на свой телефон. Обратите внимание, что он будет установлен рядом с вашим обычным приложением Telegram.

После завершения установки вам необходимо снова пройти аутентификацию. Хорошо, что все чаты будут там, в целости и сохранности.

После завершения вы можете сразу же совершить видеозвонок любому из ваших контактов, если они также используют бета-версию Telegram 7.0.

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