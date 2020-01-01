Facebook предупредит пользователей перед публикацией новости о COVID-19

Если вы решите написать что-то про коронавирус, соцсеть выдаст вам предупреждение со ссылками на актуальную информацию.

Facebook продолжает борьбу с проблемой дезинформации своей платформы. Помимо предоставления подтвержденной ВОЗ информации о пандемии коронавируса, Facebook теперь реализует экран уведомлений, чтобы дать людям больше информации о ссылках, связанных с COVID-19, прежде чем они ими поделятся.

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"Уведомление поможет людям понять новизну и источник контента, прежде чем они поделятся им. Он также будет направлять людей в наш Информационный центр COVID-19, чтобы люди имели доступ к достоверной информации о COVID-19 от мировых органов здравоохранения", - заявили в компании.

"Таким образом, мы хотим убедиться, что мы не замедляем распространение информации от авторитетных органов здравоохранения, чтобы контент, размещенный государственными органами здравоохранения и признанными всемирными организациями здравоохранения, такими как Всемирная организация здравоохранения, не имел этого уведомления".

Это следует за другим экраном уведомления, который сообщает пользователям, если ссылки старше 90 дней.

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Ни один из этих экранов уведомлений не помешает людям делиться ссылками, если они захотят, но Facebook считает, что предоставление людям большего контекста и времени, чтобы подумать, является ли то, что они делятся правдой, поможет остановить вирусное распространение ложной информации.

Будут ли они эффективны или нет, еще предстоит увидеть, особенно с учетом того, что у Facebook было две "вспышки" дезинформационных видео, включая "Plandemic", которая появилась на сайте в начале пандемии в начале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет предупреждать о старых новостях.