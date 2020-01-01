Японцы пообещали летающие авто к 2023 году

Стартап из страны восходящего солнца создает летающее такси.

По словам бывшего инженера Toyota Motor Corp., который сейчас возглавляет стартап, делающий ставку на запуск летающих такси, примерно через 100 лет после начала массового производства модели T Ford Motor Co., человечество вот-вот станет свидетелем новой революции мобильности. Коммерческое летающее такси пообещали к 2023 году.

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Генеральный директор токийской компании SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава убежден, что к 2050 году любой сможет за 10 минут добраться до любого пункта назначения в пределах 23 районов столицы Японии. Потенциал огромен: согласно исследованию Morgan Stanley в 2019 году, глобальный спрос на электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL) должен достичь 1,5 триллиона долларов примерно к 2040 году.

По словам Раджива Лалвани, ведущего аналитика Morgan Stanley, специализирующегося на авиалиниях и самолетах, рынок транспортных средств "может начаться как сверхнизкое дополнение к существующей транспортной инфраструктуре, подобно тому, как сегодня работают вертолеты".

"Позже они могут превратиться в рентабельный и эффективный по времени способ путешествовать на короткие и средние расстояния, что в конечном итоге отнимет у автомобильных и авиакомпаний бизнес".

Хотя во всем мире существует более 100 проектов летающих автомобилей, включая такие крупные международные фирмы, как Boeing Co., Airbus SE и Uber Technologies Inc., двухместное транспортное средство, разработанное SkyDrive, уникально тем, что это самый маленький летающий автомобиль в мире, и может поместиться на парковке две обычные машины.

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Прототип с батарейным питанием, с парой пропеллеров, установленных на каждом из четырех крыльев, совершил первый в стране пилотируемый полет на открытом воздухе в декабре прошлого года.

Можно скептически относиться к этой идее, но проекты летающих автомобилей получают помощь от правительства Японии, которое настаивает на их коммерциализации в 2023 году.

Конечная цель правительства - использовать воздушное пространство для перевозки людей в больших городах, избегать пробок и предоставлять новый вид транспорта для горных районов и отдаленных островов или для использования в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

SkyDrive берет свое начало в Cartivator, волонтерской организации, созданной людьми, которые работают в различных отраслях промышленности, включая автомобили и авиацию. Исследования летающих автомобилей начались в январе 2014 года.

SkyDrive был основан в июле 2018 года для ускорения этой инициативы, его сотрудники, в основном, члены Cartivator, и компания проводила эксперименты на своем испытательном полигоне в Toyota, префектура Айти.

Компания утверждает, что ее концептуальная модель под названием SD-XX является самой маленькой в ​​мире eVTOL, высотой 1,5 метра и размером 4 метра на 3,5 метра в поперечнике. Напоминая дрон размером с автомобиль, первая модель, которую компания надеется представить в 2023 году, сможет летать со скоростью 100 километров в час с ограниченной дальностью полета в несколько десятков километров.

Напомним, ранее сообщалось, что японский поезд на магнитной подушке снова побил рекорд скорости.