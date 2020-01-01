Японцы пообещали летающие авто к 2023 году
По словам бывшего инженера Toyota Motor Corp., который сейчас возглавляет стартап, делающий ставку на запуск летающих такси, примерно через 100 лет после начала массового производства модели T Ford Motor Co., человечество вот-вот станет свидетелем новой революции мобильности. Коммерческое летающее такси пообещали к 2023 году.
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Генеральный директор токийской компании SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава убежден, что к 2050 году любой сможет за 10 минут добраться до любого пункта назначения в пределах 23 районов столицы Японии. Потенциал огромен: согласно исследованию Morgan Stanley в 2019 году, глобальный спрос на электрические самолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL) должен достичь 1,5 триллиона долларов примерно к 2040 году.
По словам Раджива Лалвани, ведущего аналитика Morgan Stanley, специализирующегося на авиалиниях и самолетах, рынок транспортных средств "может начаться как сверхнизкое дополнение к существующей транспортной инфраструктуре, подобно тому, как сегодня работают вертолеты".
"Позже они могут превратиться в рентабельный и эффективный по времени способ путешествовать на короткие и средние расстояния, что в конечном итоге отнимет у автомобильных и авиакомпаний бизнес".
Хотя во всем мире существует более 100 проектов летающих автомобилей, включая такие крупные международные фирмы, как Boeing Co., Airbus SE и Uber Technologies Inc., двухместное транспортное средство, разработанное SkyDrive, уникально тем, что это самый маленький летающий автомобиль в мире, и может поместиться на парковке две обычные машины.
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Прототип с батарейным питанием, с парой пропеллеров, установленных на каждом из четырех крыльев, совершил первый в стране пилотируемый полет на открытом воздухе в декабре прошлого года.
Можно скептически относиться к этой идее, но проекты летающих автомобилей получают помощь от правительства Японии, которое настаивает на их коммерциализации в 2023 году.
Конечная цель правительства - использовать воздушное пространство для перевозки людей в больших городах, избегать пробок и предоставлять новый вид транспорта для горных районов и отдаленных островов или для использования в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
SkyDrive берет свое начало в Cartivator, волонтерской организации, созданной людьми, которые работают в различных отраслях промышленности, включая автомобили и авиацию. Исследования летающих автомобилей начались в январе 2014 года.
SkyDrive был основан в июле 2018 года для ускорения этой инициативы, его сотрудники, в основном, члены Cartivator, и компания проводила эксперименты на своем испытательном полигоне в Toyota, префектура Айти.
Компания утверждает, что ее концептуальная модель под названием SD-XX является самой маленькой в мире eVTOL, высотой 1,5 метра и размером 4 метра на 3,5 метра в поперечнике. Напоминая дрон размером с автомобиль, первая модель, которую компания надеется представить в 2023 году, сможет летать со скоростью 100 километров в час с ограниченной дальностью полета в несколько десятков километров.
Напомним, ранее сообщалось, что японский поезд на магнитной подушке снова побил рекорд скорости.
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