Тренды YouTube: Беларусь, день четвертый и Шахтер - Базель. Обзор матча

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Беларусь. Протесты после выборов. День четвертый: Задержания и столкновения

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В беларуских городах продолжаются акции протеста с требованием пересмотра результатов президентских выборов. Силовики начали перекрывать центр Минска еще днем, вскоре в городах начались перебои с мобильным интернетом и связью. Протестующих вышло меньше, чем в предыдущие дни, основные события проходили на окраинах Минска, в частности, в районах Уручье и Каменная горка. ОМОН и милиция снова разгоняли протестующих, избивая и использую резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Те в ответ кидали в них петарды и камни.

Шахтер - Базель. Обзор матча. 4:1

В рамках 1/4 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Гельзенкирхене встретился со швейцарским Базелем и доказал, что не зря именно чемпиона Украины считали фаворитом матча.

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Шахтер - Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Фонсфинкель, 90+2.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Патрик (Ковалеко, 78), Степаненко, Маркос (Майкон, 85) - Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85) - Мораес (Фернандо, 85).

Базель: Николич - Видмер, Альдерете, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Петретта – Джака (Марша, 60), Фрай – Штокер (ван Фольсфинкель, 73), Кампо, Полюлю - Кабрал (Адеми, 73).

Напомним, днем ранее в тренды попали Неудобные вопросы Лукашенко и Беларусь после выборов.