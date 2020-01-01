Смартфоны на Android предупредят о землетрясениях

Google тестирует новую функцию сейсмопредупреждения.

Землетрясения происходят ежедневно во всем мире, и сотни миллионов людей живут в регионах, подверженных землетрясениям. Раннее предупреждение может помочь людям подготовиться к сотрясениям, но создание и развертывание общественной инфраструктуры для обнаружения и оповещения всех о землетрясении требует больших затрат. Разработчики из Google увидели возможность использовать Android, чтобы своевременно предоставлять людям полезную информацию о землетрясениях при поиске, а также предупреждать за несколько секунд, чтобы при необходимости спасти себя и своих близких.

Инженеры компании сотрудничали с Геологической службой США (USGS) и Управлением экстренных служб губернатора Калифорнии (Cal OES), чтобы отправлять оповещения о землетрясениях с помощью ShakeAlert® непосредственно на устройства Android в Калифорнии.

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Система ShakeAlert, разработанная ведущими сейсмологами страны, использует сигналы от более чем 700 сейсмометров, установленных по всему штату Геологической службой США, Калифорнийским ОЭС, Калифорнийским университетом Беркли и Калифорнийским технологическим институтом. Несколько секунд предупреждения могут иметь значение, давая вам время упасть, укрыться и удержаться до того, как начнется тряска.

Установка наземной сети сейсмометров, как это сделала Калифорния, может оказаться нецелесообразной во всех пострадавших районах по всему миру. Поэтому решено было использовать возможности платформы Android для обнаружения землетрясений.

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"С сегодняшнего дня ваш телефон Android может быть частью системы оповещения о землетрясениях Android, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон Android может быть мини-сейсмометром, присоединяющимся к миллионам других телефонов Android, чтобы сформировать крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений", - говорится в сообщении Google.

Все смартфоны оснащены крошечными акселерометрами, которые могут распознавать сигналы, указывающие на землетрясение. Если телефон обнаруживает что-то, что, по его мнению, может быть землетрясением, он отправляет сигнал на сервер обнаружения землетрясений, а также примерное местоположение того, где произошло сотрясение. Затем сервер объединяет информацию со многих телефонов, чтобы выяснить, происходит ли землетрясение.

Выдача мест с землетрясениями при запросе в Google скриншот

Также компания улучшит поисковую выдачу при запросах "землетрясение" или "землетрясение рядом со мной". Это позволит найти полезные ресурсы в Сети, связанные с помощью при землетрясениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал замену Android.