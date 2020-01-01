Илона Маска попросили подключить Беларусь к космическому интернету

Из-за проблем с интернетом в стране была создана петиция Илону Маску.

На сайте change.org появилась петиция Илону Маску, которого просят запустить спутниковый интернет в Беларуси.

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“Белорусы умоляют Илона Маска провести публичное бета-тестирование спутникового интернет-проекта Starlink в их стране - Беларуси“, - говорится в петиции.

Автор обращения называет Александра Лукашенко последним диктатором Европы, который отдал приказ заблокировать доступ в интернет.

“Он сделал это специально, чтобы мирные демонстранты не могли взаимодействовать друг с другом и чтобы правда о полицейских подавлениях не попала в мировые новости. Более того, беларуские эмигранты не могут связаться со своими близкими в стране, поэтому им больно не знать, что с ними происходит“, - добавляет автор.

Также в петиции добавляют, что тысячи мирных демонстрантов арестованы, журналистов расстреливают, а полиция хватает случайных людей на улицах, избивает их и оставляет лежать на земле.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск на спор построил крупнейшее энергохранилище.