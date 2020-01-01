Виски за 20 минут при помощи ультразвука: Эксперименты

Как можно сделать виски в домашних условиях.

Блогер Thoisoi в этом видео расскажет о том, как он сделал виски всего за 20 минут с помощью ультразвуковой обработки.

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Он увидел в Сети статью, в которой рассказывается о предпринимателе, который сократил время производства виски с нескольких лет до суток. Как уверят сам предприниматель, по качеству такой виски не уступает во вкусе 9-летнему бурбону.

Для производства в домашних условиях блогер использовал ультразвуковой очистители и обожженные опилки.

Напомним, ранее блогеры создавали сухой спирт из Колы и камней.