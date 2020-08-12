Microsoft выпустила двухэкранный андроид-смартфон Surface Duo

Смартфон полностью поддерживает возможности Microsoft 365.

Компания Microsoft объявила о выпуске смартфона Surface в новом крупном форм-факторе. Как уверяет производитель, представленный сегодня Surface Duo предлагает самый простой способ многозадачности на ходу, объединяя возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android.

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Surface Duo, который будет стоить от 1399 долларов, является самым тонким мобильным устройством на рынке с 8,1-дюймовым дисплеем PixelSense Fusion, соединенным шарниром на 360 градусов, что позволяет использовать каждый 5,6-дюймовый дисплей по отдельности или вместе в различных режимах.

Корпорация Майкрософт обеспечивает безопасность корпоративного уровня для Surface Duo путем написания или проверки каждой строчки кода микропрограмм внутри компании, что позволяет Microsoft оперативно реагировать на потенциальные угрозы микропрограмм и снижать риски безопасности цепочки поставок.

Еще одна новая возможность, которая также помогает поднять планку производительности, - это возможность подключения к полной версии Windows 10 в облаке с помощью Windows Virtual Desktop.

Проще говоря, Surface Duo идеально подходит для современного рабочего места.

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Вы можете управлять всем интерфейсом Surface Duo для сотрудников и защищать рабочие данные с помощью различных параметров управления мобильными устройствами (MDM), включая Microsoft Intune.

Защита приложений Intune помогает защищать данные, не требуя от пользователей регистрации своих устройств на корпоративном портале. Параметры политики защиты приложений вступают в силу только при обработке корпоративных данных, например при использовании Outlook для отправки черновика презентации на рассмотрение. Если тот же пользователь входит в Outlook с помощью личной учетной записи, политики защиты приложений не действуют.

Intune позволяет управлять Google Play для распространения бизнес-направлений и хранения приложений на незарегистрированные устройства в сценарии защиты приложений. Все это помогает сделать защиту приложений и корпоративные рабочие профили Android наиболее реализуемыми сценариями MDM.

Технические же характеристики не самые топовые. Известно, что на телефон установлен процессор Snapdragon 855, отсутствуют NFC и OIS. Аккумулятор на 3577 мА·ч и быстрая зарядка на 18 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile.