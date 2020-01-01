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Instagram уличили в незаконном сборе биометрических данных

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Соцсеть собрала данные более 100 млн пользователей.
Instagram собирала биометрические данные
Instagram собирала биометрические данные
cityhost.ua

Компания Facebook Inc. столкнулась с новыми обвинениями в незаконном сборе биометрических данных пользователей, на этот раз в рамках судебного иска, направленного против приложения Instagram для обмена фотографиями.

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В прошлом месяце социальная сеть предложила заплатить 650 миллионов долларов для урегулирования судебного процесса, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для пометки фотографий, предоставленного пользователям Facebook.

В новом иске, поданном в понедельник в суд штата Редвуд-Сити, штат Калифорния, компания обвиняется в сборе, хранении и извлечении прибыли из биометрических данных более 100 миллионов пользователей Instagram без их ведома и согласия.

Согласно иску, такая практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который запрещает несанкционированный сбор биометрических данных. По закону компания может быть вынуждена заплатить 1000 долларов за каждое нарушение или 5000 долларов, если будет установлено, что она действовала намеренно.

Только в начале этого года Facebook начал информировать пользователей Instagram о том, что собирает биометрические данные, согласно иску.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели Instagram признались в копировании Snapchat.

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Теги: Instagram, иск
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