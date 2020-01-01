Обновление Windows 10 поломало сохранение паролей

Майское обновление не дает сохранять учетные записи в приложениях.

Windows 10 поставляется с функцией под названием «Диспетчер учетных данных», которая хранит вашу информацию для входа на веб-сайты, в приложения, а также в сети, включая VPN-подключения. Функция учетных данных Windows не нова, она существует уже давно и предназначена для сохранения ваших имен пользователей и паролей для входа.

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В Windows 10 версии 2004 есть ошибка, которая мешает работе диспетчера учетных данных и мешает приложениям Chrome, Edge, Windows или VPN аутентифицировать пользователей или позволять им входить в свои учетные записи. Пользователи также сообщают, что они выходят из своего браузера или приложений каждый раз, когда перезагружают свои компьютеры.

Похоже, что проблема заключается в том, что диспетчер учетных данных Windows работает забывчиво, а приложения или функции ОС, зависящие от учетных данных Windows, не запоминают имя пользователя и пароль после перезагрузки.

«Outlook 2010 не будет оставаться в системе. Кроме того, все сайты Chrome, которые я хотел бы оставить авторизованными, не будут оставаться в системе», - сказал нам один пользователь.

На основании этого комментария мы обнаружили несколько веток на форуме сообщества Microsoft и в Центре отзывов. В нескольких потоках (1, 2, 3) пользователи задокументировали следующие проблемы:

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Расширения Outlook, Acrobat, Lastpass постоянно запрашивают учетные данные.

Microsoft Edge, Google Chrome, OneDrive также неоднократно запрашивают учетные данные.

Приложение "Настройки" периодически требует повторной аутентификации.

Отчеты предполагают, что Windows не может запомнить учетные данные для различных приложений.

О подобной проблеме с учетными данными также сообщалось с VPN-подключениями, и Microsoft признала это.

Многие пользователи сообщают, что повторное подключение учетной записи Microsoft к Windows может решить проблему. Чтобы исправить проблемы с учетными данными Windows, выполните следующие действия:

Откройте Windows Search.

Выполните поиск по запросу "Информация о вашем аккаунте".

Нажмите "Вместо этого войдите в локальную учетную запись".

После входа в локальную учетную запись перезагрузите Windows.

Вернитесь к настройкам "Информация о ваших учетных записях" и повторно подключите свою учетную запись Microsoft.

Вы также можете попробовать следующие шаги:

Поиск Windows.

Найдите "Командная строка" и запустите ее с правами администратора.

Выполните следующую команду и введите ввод:

sfc / scannowDism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth

Если ничего не работает, возможно, вам придется откатить устройство до Windows 10 версии 1909 или более ранней.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 начало тормозить компьютеры.