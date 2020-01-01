У Apple отсудили полмиллиарда за 4G

Компанию признали виновной в нарушении патента.

Суд Техаса постановил, что Apple должна выплатить более 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и процентов за нарушения патентов 4G, принадлежащих компании PanOptis, занимающейся интеллектуальной собственностью.

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По сообщениям местных СМИ, американский технологический гигант, состояние которого сейчас составляет почти 2 триллиона долларов, будет обжаловать решение.

PanOptis, специализирующаяся на лицензировании патентов, подала на Apple в суд в феврале прошлого года, заявив, что она отказалась платить за использование технологий 4G LTE в своих смартфонах, планшетах и ​​часах.

"Истцы неоднократно вели переговоры с Apple, чтобы достичь соглашения о лицензии FRAND на патентные портфели истца, права на которые Apple нарушает", - говорится в заявлении суда.

FRAND относится к терминам, которые являются "справедливыми, разумными и недискриминационными", и является отраслевым стандартом IT для использования технологий.

Согласно юридическим публикациям, Apple безуспешно утверждала, что патенты недействительны.

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"Подобные судебные иски со стороны компаний, которые накапливают патенты просто для того, чтобы преследовать отрасль, служат только для подавления инноваций и нанесения вреда потребителям", - говорится в заявлении Apple, опубликованном в СМИ.

Дело является одним из многих патентных исков от лицензирующих фирм, которые не производят продуктов, но владеют правами на определенные технологии. Критики называют эти фирмы "патентными троллями".

В прошлом суд Техаса дважды выносил решения против Apple, требуя выплатить сотни миллионов долларов VirnetX - еще одной компании, специализирующейся на патентных спорах.

На своем веб-сайте PanOptis предлагает управлять патентами своих клиентов, позволяя им сосредоточиться на "инновациях и новых разработках".

Напомним, ранее сообщалось, что Apple подала в суд на логотип груши.