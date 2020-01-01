Круче Wi-Fi: OPPO патентует смартфон с технологией Li-Fi

Технология Li-Fi намного быстрее, чем Wi-Fi.

В 2020 году 5G стал нормой для смартфонов, и большинство высокопроизводительных устройств, а также телефоны среднего класса будут поддерживать эту коммуникационную технологию следующего поколения.

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Однако люди больше полагаются на сеть Wi-Fi для передачи данных, чем на 5G или 4G. Это также обновляется, поскольку Wi-Fi 6 следующего поколения теперь включен во флагманские смартфоны.

Теперь, согласно отчету LetsGoDigital, OPPO, похоже, работает над новым смартфоном, который поддерживает технологию Li-Fi, которая намного быстрее, чем Wi-Fi. Технология Li-Fi разрабатывалась годами как альтернатива Wi-Fi.

Вместо того, чтобы полагаться на радиоволны, такие как Wi-Fi, технология Li-Fi использует свет через светодиодную лампу и, следовательно, ее название - Light Fidelity. OPPO подала заявку на патент на телефон с поддержкой Li-Fi, который сейчас опубликован.

В патенте показан смартфон с полноэкранным дизайном и узкими рамками. Фронтальной камеры не видно, что может означать, что у нее есть выдвижной механизм для датчика передней камеры.

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Он также показывает возможные места размещения датчика Li-Fi - рядом с модулем камеры на задней панели или на верхнем краю телефона. Датчик имеет квадратную форму и, вероятно, будет фотодетектором, который преобразует изменение амплитуды в электрический сигнал, чтобы обеспечить связь Li-Fi со смартфоном.

В настоящее время нет информации о том, как OPPO планирует реализовать эту технологию на смартфоне. Мы даже не уверены, серьезно ли компания рассматривает этот вариант для коммерческого устройства. А если это так, то мы не ожидаем, что компания запустит его в ближайшее время.

PureLiFi, британский стартап, который работает над внедрением этой технологии в ноутбуки и смартфоны, продемонстрировал то же самое во время Mobile World Congress в прошлом году. В то время предсказывалось, что мы сможем увидеть телефоны, использующие Li-Fi, где-то в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что OPPO анонсировала умные часы и умный дом.