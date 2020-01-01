Забота об экологии и стратегии использования возобновляемой энергии стали основными вызовами для IT-компаний. И пока некоторые лишь задумываются об альтернативных источниках энергии и модернизации производства, Samsung уже реализовывает переход на инновационную безотходную экономику.

Сейчас компания действует в рамках программы «Глобальные цели Samsung», основанной в созвучии со всемирной программой «Глобальных целей устойчивого развития ООН». Южнокорейский гигант, реализующий по всему миру около полмиллиарда потребительских устройств в год, в числе первых среди мировых компаний направляет немалые усилия на поддержку программ по защите окружающей среды. Компанией была разработана стратегия устойчивого развития Samsung Green Management, касающаяся как выпуска новых продуктов, так и переработки вторсырья. С 2009 года во всем мире было собрано свыше 4 млн тонн отходов для их вторичного использования, а к 2030 году компания планирует увеличить эту цифру до 7,5 млн тонн.

Даже в брендовых магазинах Samsung Experience Store уделяют внимание экологии

Экологическая ответственность подразумевает также использование возобновляемой энергии — в этом году на нее перейдут все подразделения Samsung, расположенные в США, Европе и Китае. А все производственные мощности уже работают согласно мировым экологическим и энергетическим стандартам. Естественно, при производстве новинок компании также используются экологически чистые материалы, как, например, чехлы для Galaxy S20+, которые уже доступны пользователям. К их созданию присоединилась премиальная датская текстильная марка Kvadrat, а Samsung разработала технологию, которая помогает переплавлять вторичный пластик более энергетически эффективным способом и формирует текстильные нити. Часть дохода от продажи чехлов передается ООН в рамках поддержки целей устойчивого развития.

Чехлы для Galaxy S20+

Но если существуют экологически чистые смартфоны в экологических упаковках, почему бы не создать экологические магазины? Программа по уменьшению использования пластика действует уже в 3000 брендовых магазинах Samsung Experience Store, включая 31 магазин в Украине. В них используется минимальное количество пластика, а акцент в оформлении интерьера делается на естественные материалы: камень, металл и дерево. Даже на упаковочные материалы на основе целлюлозы наносятся экологически чистые соевые чернила. Такой дизайн подчеркивает стремление компании к сохранению нашего общего пространства в чистоте.

Новая серия телевизоров The Serif

Не стоит думать, что соблюдение экологических стандартов — это потеря в визуальной привлекательности, наоборот: таким образом компания находит свежие идеи для творчества. Например, новая серия телевизоров The Sero дала возможность по-другому взглянуть на дизайн. Эта премиальная модель идеально впишется в любой интерьер, к тому же минимизирует потребление электроэнергии. Экосенсор адаптирует устройство под привычки пользователя, анализируя окружающее освещение. А сам телевизор имеет безвинтовую сборку, что позволило уменьшить количество деталей и ресурсов и облегчило его ремонт и переделку. Не стоит забывать и об упаковке, которая легко утилизируется. Но выкидывать не обязательно, ведь ее можно использовать как полку для книг или сделать домик для котика. Кстати, инструкция по применению прилагается.

На этом компания останавливаться не собирается. Экологические цели Samsung Electronics до 2030 года включают в себя программу Re+, которая предусматривает повторную сборку и переоборудование электронных изделий после завершения срока эксплуатации. Уже в этом году бумажные упаковочные материалы будут полностью заменены бумагой вторичной переработки. Жизненный цикл всей продукции увеличится благодаря оптимальным ремонтным качествам. Но все эти усилия будут неполными без главных участников — потребителей продукции Samsung, которые смогут поддержать экологические инициативы компании, скачав приложение Samsung Global Goals на смартфон или планшет. Специальное приложение Samsung Global Goals доступно на 19-ти языках и предлагает лично приобщиться к глобальной миссии ООН. Каждый пользователь может участвовать в программе поддержки глобальных целей устойчивого развития через приложение, а часть дохода от демонстрации партнерских маркетинговых сообщений идет на помощь в достижении целей ООН. В Samsung уверены: вместе мы можем сделать мир более здоровым и стабильным.

Турбота про екологію і стратегії використання відновлюваної енергії стали основними викликами для IT-компаній. І поки деякі лише замислюються про альтернативні джерела енергії й модернізації виробництва, Samsung вже реалізовує перехід на інноваційну безвідхідну економіку.

Нині компанія діє в рамках програми «Глобальні цілі Samsung», заснованої в співзвуччі з всесвітньою програмою «Глобальних цілей сталого розвитку ООН». Південнокорейський гігант, який реалізує в усьому світі близько пів мільярда споживчих пристроїв на рік, поміж перших серед світових компаній спрямовує чималі зусилля на підтримку програм із захисту навколишнього середовища. Компанія розробила стратегію сталого розвитку Samsung Green Management, що стосується як випуску нових продуктів, так і перероблення вторсировини. З 2009 року в світі було зібрано понад 4 млн тонн відходів для їхнього вторинного використання, а до 2030 року компанія планує збільшити цю цифру до 7,5 млн тонн.

Екологічна відповідальність передбачає також використання відновлюваної енергії — цього року на неї перейдуть підрозділи Samsung, розташовані в США, Європі та Китаї. А всі виробничі потужності вже працюють згідно зі світовими екологічними й енергетичними стандартами.

Звичайно, під час виробництва новинок компанії також використовуються екологічно чисті матеріали, як, наприклад, чохли для Galaxy S20+, що вже доступні користувачам. До їхнього створення приєдналася преміальна данська текстильна марка Kvadrat, а Samsung розробила технологію, яка допомагає перетоплювати вторинний пластик більш енергетично ефективним способом і формує текстильні нитки. Частина доходу від продажу чохлів передається ООН в рамках підтримки цілей сталого розвитку.

Але якщо є екологічно чисті смартфони в екологічних пакованнях, чому б не створити екологічні магазини? Програма щодо зменшення використання пластику діє вже в 3000 брендових магазинах Samsung Experience Store, включаючи 31 магазин в Україні. У них використовується мінімальна кількість пластику, а акцент в оформленні інтер'єру робиться на природні матеріали: камінь, метал і дерево. Навіть на пакувальні матеріали на основі целюлози наносяться екологічно чисті соєві чорнила. Такий дизайн підкреслює прагнення компанії до збереження чистоти нашого спільного простору.

Не варто вважати, що дотримання екологічних стандартів — це втрата візуальної привабливості. Навпаки: таким чином компанія знаходить свіжі ідеї для творчості. Наприклад, нова серія телевізорів The Sero дала можливість інакше поглянути на дизайн. Ця преміальна модель ідеально впишеться в будь-який інтер'єр, водночас мінімізує споживання електроенергії. Екосенсор адаптує пристрій під звички користувача, аналізуючи навколишнє освітлення. А сам телевізор має безгвинтову збірку, що дало змогу зменшити кількість деталей та ресурсів і полегшило його ремонт і перероблювання. Не варто забувати й про паковання, яке легко утилізується. Але викидати не обов'язково, адже його можна використовувати як полицю для книг або зробити будиночок для котика. До речі, інструкція із застосування додається.

На цьому компанія зупинятися не збирається. Екологічні цілі Samsung Electronics до 2030 року містять програму Re+, яка передбачає повторне складання і переобладнання електронних виробів після завершення терміну експлуатації. Уже в цьому році паперові пакувальні матеріали будуть повністю замінені папером вторинного перероблення. Життєвий цикл всієї продукції збільшиться завдяки оптимальним ремонтним якостям.

Але всі ці зусилля будуть неповними без головних учасників — споживачів продукції Samsung, які зможуть підтримати екологічні ініціативи компанії, завантаживши додаток Samsung Global Goals на смартфон або планшет. Спеціальний додаток Samsung Global Goals є 19-ма мовами і пропонує особисто долучитися до глобальної місії ООН. Кожен користувач може взяти участь у програмі підтримки глобальних цілей сталого розвитку через додаток, а частина доходу від демонстрації партнерських маркетингових повідомлень ітиме на допомогу в досягненні цілей ООН. В Samsung впевнені: разом ми можемо зробити світ більш здоровим і стабільним.

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