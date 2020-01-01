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Созданный искусственным интеллектом звук смог обмануть слушателей

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Похоже, скоро звукооператоры будут не нужны.
Искусственный интеллект смог обмануть слушателей
Искусственный интеллект смог обмануть слушателей
freepik.com

Наверняка вы знаете, что многие звуковые эффекты, которые вы слышите в фильмах и на телевидении, фактически воссозданы и отредактированы мастерами по звуковым эффектам. Теперь исследователи пытаются создать искусственный интеллект, создающий звуковые эффекты, чтобы посмотреть, могут ли они выполнять свою работу достаточно хорошо, чтобы обмануть зрителей в целом.

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В недавнем исследовании небольшая группа участников попалась на уловку: большинство из них считали, что шумы, создаваемые ИИ, были настоящими, сообщает IEEE Spectrum. Иногда они даже выбирали версию ИИ вместо исходного звука видео.

В исследовании, опубликованном в статье IEEE Transactions on Multimedia, 41 из 53 участников были обмануты звуками, генерируемыми ИИ.

Это звучит ужасающе для звуковиков, которые воссоздают звуковые эффекты в студии, но пока алгоритм все еще далек от совершенства.

Там, где ИИ в настоящее время дает сбой - и задача на будущее - выяснить, как сопоставить звук с реальным видео, которое он якобы представляет. Чтобы обмануть аудиторию, звуковые эффекты должны не только звучать реалистично, но и синхронизироваться с действием видео.

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Вот почему все эти видео, созданные искусственным интеллектом - дождя или потрескивающего огня - убедительны, но это видео с бегущей лошадью, где обрезка и цоканье явно не соответствуют шагам, которые делает лошадь, это явная халтура. Излишне говорить, что работа звукорежиссеров в безопасности - на данный момент. 

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект смог доказать, что он пацифист.

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Теги: искусственный интеллект, звук, видео
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