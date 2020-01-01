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Необычные продукты пчеловодства: Эксперименты

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Пчелы - это не только мед.
Необычные продукты пчеловодства: Эксперименты

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Блогеры из Live Today создали прозрачный улей и показывают самые необычные продукты пчеловодства.

Все из вас знают про мед, чуть меньше про воск, прополис, пыльцу. Этого всего не будет в видео. Блогеры расскажут об уникальных продуктах, которые продолжают набирать популярность: маточное молочко, крем-мед, трутневый расплод и пчелиный яд.

Напомним, ранее блогеры показали, какая защита от шума лучше.

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