SpaceX будет доставлять военные спутники на орбиту

Пентагон подписал контракт с компанией Илона Маска.

Министерство обороны США будет использовать SpaceX и United Launch Alliance в качестве двух основных служб запуска для миссий национальной безопасности США в обозримом будущем.

В заявлении официальные представители Космических сил и ВВС США заявили, что SpaceX и ULA выиграли контракты на военные запуски, потенциально стоящие миллиарды, на запуск полезных нагрузок для обеспечения национальной безопасности в течение следующих пяти лет, при этом ULA получит 60% контрактов на запуск спутников, а SpaceX получает 40%.

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SpaceX фактически не попала в первый раунд, поскольку ВВС выделили доллары на разработку ULA, Northrop Grumman и Blue Origin в размере 967 млн ​​долларов, 792 млн долларов и 500 млн долларов соответственно. Но в конечном итоге ракетостроитель из Калифорнии выиграл часть тендера.

"Это было чрезвычайно трудное решение, и я ценю проделанную отраслью усердную работу по адаптации своих коммерческих систем запуска для экономичного и надежного удовлетворения наших более жестких требований национальной безопасности", - сказал полковник Роберт Бонджови, директор стартового предприятия Центра космических и ракетных систем, говорится в заявлении.

ВВС выбрали существующие ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX для запусков по национальной безопасности, а также новую ракету ULA Vulcan Centaur, которая все еще находится в разработке. В настоящее время предполагается, что первый полет ULA Vulcan Centaur состоится в 2021 году, что положит конец зависимости страны от российского двигателя РД-180, который в настоящее время используется на нынешней ракете Atlas V.

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Министерство обороны пыталось положить конец зависимости от российского двигателя и предоставило ULA финансирование в первом раунде разработки, чтобы помочь в разработке новой ракеты. Vulcan Centaur будет оснащаться двигателем Blue Origin BE-4.

Пока что ВВС заказали три миссии на 2022 год по новым сделкам. SpaceX получит 316 миллионов долларов на запуск одной миссии, обозначенной USSF-67, во второй половине 2022 года. ULA получила 337 миллионов долларов на запуск двух миссий - USSF-51 и USSF-106, запланированных на второй и четвертый кварталы финансового года. 2022 год соответственно.

Blue Origin и Northrop Grumman выразили разочарование в связи с тем, что их не выбрали в рамках контрактов второй фазы, но ожидается, что они продолжат разработку своих ракет-носителей. Blue Origin в настоящее время разрабатывает новую орбитальную ракету New Glenn, а Northrop Grumman разрабатывает ускоритель OmegA для будущих запусков.

Напомним, ранее сообщалось, что капсула SpaceX Crew Dragon впервые вернулась на Землю с астронавтами.