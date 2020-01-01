Видео дня: Нейросеть научилась делать 3D-анимацию на основе фото

Специалисты из Google обучили искусственный интеллект создавать потрясающую анимацию.

Инженеры из Google Research создали искусственный интеллект NeRF-W, который из снимков создает качественную 3D-анимацию объекта.

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Для обучения ИИ используются фотографии, которые были сделаны из разных мест, а затем компьютер обрабатывает освещение и убирает лишние объекты, строя 3D-модель объекта.

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При этом при перемещении угла обзора не влияет на трехмерную геометрию. Но еще можно менять освещение, создавая потрясающую анимацию.

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Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научилась оживлять фотографии.