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Видео дня: Нейросеть научилась делать 3D-анимацию на основе фото

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Специалисты из Google обучили искусственный интеллект создавать потрясающую анимацию.

Инженеры из Google Research создали искусственный интеллект NeRF-W, который из снимков создает качественную 3D-анимацию объекта.

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Для обучения ИИ используются фотографии, которые были сделаны из разных мест, а затем компьютер обрабатывает освещение и убирает лишние объекты, строя 3D-модель объекта.

При этом при перемещении угла обзора не влияет на трехмерную геометрию. Но еще можно менять освещение, создавая потрясающую анимацию.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научилась оживлять фотографии.

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Теги: искусственный интеллект, нейросеть, видео
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