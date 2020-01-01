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Foxconn нанимает больше сотрудников ради производства iPhone 12

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Китайский партнер Apple начал сезонный набор.
Производство iPhone 12 уже началось
Производство iPhone 12 уже началось
macrumors.com

По сообщениям китайских СМИ, крупнейший производственный партнер Apple Foxconn начал сезонный набор сотрудников для оказания помощи в производстве iPhone 12, предлагая сотрудникам, нанимающим квалифицированных кандидатов, бонус в размере до 9000 юаней.

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Как обычно, Foxconn требуется как можно больше сотрудников на своем заводе в Чжэнчжоу, Китай, чтобы помочь с массовым производством грядущих iPhone. Ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре модели iPhone 12, включая 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели, все с OLED-дисплеями и возможностью подключения 5G.

Хотя поставки новых iPhone обычно начинаются в конце сентября, Apple недавно сообщила, что поставки начнутся "несколькими неделями позже" в этом году.

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"Кроме того, как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы предполагаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри во время отчета компании 31 июля о финансовых результатах.

Напомним, ранее сообщалось, что у ‌iPhone 12 трескаются камеры.

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Теги: iPhone 12, Apple, Китай, Foxconn
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