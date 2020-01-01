Foxconn нанимает больше сотрудников ради производства iPhone 12

Китайский партнер Apple начал сезонный набор.

По сообщениям китайских СМИ, крупнейший производственный партнер Apple Foxconn начал сезонный набор сотрудников для оказания помощи в производстве iPhone 12, предлагая сотрудникам, нанимающим квалифицированных кандидатов, бонус в размере до 9000 юаней.

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Как обычно, Foxconn требуется как можно больше сотрудников на своем заводе в Чжэнчжоу, Китай, чтобы помочь с массовым производством грядущих iPhone. Ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре модели iPhone 12, включая 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели, все с OLED-дисплеями и возможностью подключения 5G.

Хотя поставки новых iPhone обычно начинаются в конце сентября, Apple недавно сообщила, что поставки начнутся "несколькими неделями позже" в этом году.

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"Кроме того, как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы предполагаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри во время отчета компании 31 июля о финансовых результатах.

Напомним, ранее сообщалось, что у ‌iPhone 12 трескаются камеры.