Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что такое газированная вода: Эксперименты

Комментариев: 0
Откуда появляется газ в газировке?
Что такое газированная вода: Эксперименты

Читай также: Астронавты NASA провели эксперимент с водой в невесомости

О чем вы думаете, когда слышите "газированная вода"? О бутылке минеральной воды, которая стоит у вас в холодильнике? О сладкой газировке? Или о минеральных источниках? Одинаковый ли в них газ и откуда он там берется? Естественная и механическая газация. Как газированные напитки влияют на наш организм? Минеральная вода, лимонад, квас, пиво, шампанское - все эти напитки объединяет одно - они газированные. И если газ везде одинаковый, то процесс, благодаря которому он оказывается в каждом из напитков - разный.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: газировка, вода, эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь