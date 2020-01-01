Что такое газированная вода: Эксперименты

Откуда появляется газ в газировке?

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О чем вы думаете, когда слышите "газированная вода"? О бутылке минеральной воды, которая стоит у вас в холодильнике? О сладкой газировке? Или о минеральных источниках? Одинаковый ли в них газ и откуда он там берется? Естественная и механическая газация. Как газированные напитки влияют на наш организм? Минеральная вода, лимонад, квас, пиво, шампанское - все эти напитки объединяет одно - они газированные. И если газ везде одинаковый, то процесс, благодаря которому он оказывается в каждом из напитков - разный.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.