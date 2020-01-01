Toshiba отказывается от производства ноутбуков

Бизнес передадут Sharp .

Toshiba официально больше не будет производить ПК. В последние годы компания сделала шаг назад от производства ноутбуков, но теперь бизнес полностью закрывается.

Читай также: Toshiba планирует выпустить 10-дюймовый планшет Encore

В небольшом сообщении для прессы, опубликованном на этой неделе, Toshiba опубликовала краткое заявление, в котором объявила, что она передала Sharp оставшуюся миноритарную долю в своем бизнесе персональных компьютеров. В 2018 году Toshiba продала Sharp 80,1% этого подразделения, которое новые владельцы переименовали в Dynabook, сохранив за собой 19,9% акций. В настоящее время Sharp продает ноутбуки под маркой Dynabook.

В своем заявлении Toshiba сообщила, что Sharp реализовала свое право на покупку оставшихся акций Dynabook, принадлежащих Toshiba в конце июня, и завершила процедуры их передачи.

“В результате этой передачи Dynabook стала полностью дочерней компанией Sharp“, - заявила Toshiba.

Читай также: Toshiba показала умные очки на Windows

Toshiba выпустила свой первый IBM-совместимый портативный компьютер T1100 в 1985 году. Он считается одним из тех, кто способствовал росту индустрии портативных компьютеров. Согласно Computer World, хотя на рынке были и другие ноутбуки, T1100 включал базовый набор функций, который установил стандарт для ПК на следующие два десятилетия. Эти функции включали внутренние перезаряжаемые батареи, ЖК-экран, 3,5-дюймовый дисковод для гибких дисков и совместимость с IBM PC.

Тем не менее, некоторые руководители Toshiba изначально скептически относились к идее переносного ПК - в 1980-х годах ПК были популярны, но очень большие, - который, согласно Computer World, совместим с IBM. Проект столкнулся с множеством препятствий, от отсутствия финансирования до дисковода для гибких дисков, который был слишком мал для запуска какого-либо программного обеспечения, но в конечном итоге был реализован.

В 1985 году Toshiba выпустила свой T110. Он имел 256 КБ памяти, отражающий ЖК-экран 640x200 пикселей, способный отображать 25 строк по 80 символов, 3,5-дюймовую дискету, поддерживающую диски 640 КБ и 720 КБ. С точки зрения размера, T1100 был приблизительно 12,2 дюйма и весил 4,1 кг. В то время он стоил 1999 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что военные России откажутся от кувалд для ноутбуков.