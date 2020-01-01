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TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США

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Компания подает иск против решения президента США.
TikTok обжалует запрет в США
TikTok обжалует запрет в США
gizmochina.com

TikTok, очевидно, подаст федеральный иск против администрации Трампа уже во вторник (11 августа 2020 года). Иск возник после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете приложения для обмена короткими видео в США.

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Иск подан в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, где базируется американская деятельность TikTok. Об этом сообщил близкий к делу человек, о чем сообщили американские СМИ и South China Morning Post. Как сообщается, TikTok будет утверждать, что действия президента "неконституционны, потому что они не давали компании шанс отреагировать, и что оправдание приказа правительством США по соображениям национальной безопасности безосновательно".

Платформа социальных сетей, принадлежащая ByteDance, выразила свое удивление в пятницу в блоге и ищет все возможные варианты на данный момент, включая обращение в суды США. Интересно, что, согласно предыдущему отчету, также велись переговоры о возможном слиянии Twitter и TikTok. Хотя до сих пор неясно, действительно ли Twitter будет заключать сделку по приобретению американских активов TikTok.

Трамп недавно также подписал распоряжение, запрещающее резидентам и компаниям США вести дела с приложением WeChat TikTok и Tencent Holding. Все недавние шаги были нацелены на активизацию шагов и кампанию против Китая прямо перед выборами в ноябре 2020 года. Однако это также расстроит миллионы американских пользователей TikTok, особенно тех, кто построил карьеру на платформе.

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Теги: TikTok, США, санкции
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