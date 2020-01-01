TikTok обжалует запрет Трампа на работу в США

Компания подает иск против решения президента США.

TikTok, очевидно, подаст федеральный иск против администрации Трампа уже во вторник (11 августа 2020 года). Иск возник после того, как президент США Дональд Трамп издал указ о запрете приложения для обмена короткими видео в США.

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Иск подан в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, где базируется американская деятельность TikTok. Об этом сообщил близкий к делу человек, о чем сообщили американские СМИ и South China Morning Post. Как сообщается, TikTok будет утверждать, что действия президента "неконституционны, потому что они не давали компании шанс отреагировать, и что оправдание приказа правительством США по соображениям национальной безопасности безосновательно".

Платформа социальных сетей, принадлежащая ByteDance, выразила свое удивление в пятницу в блоге и ищет все возможные варианты на данный момент, включая обращение в суды США. Интересно, что, согласно предыдущему отчету, также велись переговоры о возможном слиянии Twitter и TikTok. Хотя до сих пор неясно, действительно ли Twitter будет заключать сделку по приобретению американских активов TikTok.

Трамп недавно также подписал распоряжение, запрещающее резидентам и компаниям США вести дела с приложением WeChat TikTok и Tencent Holding. Все недавние шаги были нацелены на активизацию шагов и кампанию против Китая прямо перед выборами в ноябре 2020 года. Однако это также расстроит миллионы американских пользователей TikTok, особенно тех, кто построил карьеру на платформе.