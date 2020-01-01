Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Беларусь после выборов и столкновения с ОМОНом

Комментариев: 0
В тренде - ситуация в Беларуси.

Беларусь после выборов. Протесты и столкновения с силовиками. Последние новости.

Читай также: Тренды YouTube: 13 свадебных лайфхаков и Захват заложников в Луцке

Итоги выборов в Беларуси. Первые экзитполы. Выборы в Беларуси 2020. В Беларуси сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. Интернет в стране работает с перебоями - национальный центр реагирования на компьютерные инциденты объясняет это DDoS-атакой, а очевидцы фотографируют колонны военной техники на въездах в Минск. Явка избирателей превысила 84%, глава ЦИК объявила выборы состоявшимися.

БЕЛАРУСЬ. ВЫБОРЫ. Протесты и столкновения с ОМОНом

Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

В Беларуси 9 августа прошли шестые выборы президента. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко в них участвовали: Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.  

Напомним, ранее в тренды попали alyona alyona - Стержень и Rammstein - Mutter.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь