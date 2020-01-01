Тренды YouTube: Беларусь после выборов и столкновения с ОМОНом

В тренде - ситуация в Беларуси.

Беларусь после выборов. Протесты и столкновения с силовиками. Последние новости.

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Итоги выборов в Беларуси. Первые экзитполы. Выборы в Беларуси 2020. В Беларуси сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. Интернет в стране работает с перебоями - национальный центр реагирования на компьютерные инциденты объясняет это DDoS-атакой, а очевидцы фотографируют колонны военной техники на въездах в Минск. Явка избирателей превысила 84%, глава ЦИК объявила выборы состоявшимися.

БЕЛАРУСЬ. ВЫБОРЫ. Протесты и столкновения с ОМОНом

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В Беларуси 9 августа прошли шестые выборы президента. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко в них участвовали: Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Напомним, ранее в тренды попали alyona alyona - Стержень и Rammstein - Mutter.