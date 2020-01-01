Крошечные миры: Gобедители конкурса Macro Art Photography Awards 2020

Названы лучшие работы ежегодного фотоконкурса.

Победители конкурса Macro Art Photo Awards 2020 предлагают сюрреалистический ассортимент изображений: от крупного плана коры дерева, напоминающего пейзажную фотографию с дрона, до нескольких снимков озорных древесных лягушек - этот конкурс макросъемки является ежегодным событием для поклонников макрофото.

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Премия Macro Art Photo Awards является частью Международного конкурса садовых фотографов года, ежегодного глобального конкурса лучших фотографов в области садовой, растительной, цветочной и ботанической фотографии.

“Макросъемка требует не только точной техники, но и очень творческого подхода, который расширяет ваш подход к объектам“, - говорится в правилах конкурса. “Это также возможность проявить артистичность, смелость, яркость и действительно создать свой собственный стиль“.

В этом году главный приз получил бразильский фотограф Бруно Милителли. Победный снимок Милителли, названный “Ботаническая петля“, сфокусирован на невероятной спиралевидной структуре маракуйи. Красивое изображение отражает почти искусственную точность этой впечатляющей природной детали.

1 место igpoty.com

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Другие работы из списка отмеченных наградами и финалистов включают пару сюрреалистических фотографий австралийского фотографа Питера Пуллана. На первый взгляд, оба снимка Пуллана напоминают абстрактные пейзажи, сделанные с воздуха. Однако оказывается, что эти изображения на самом деле представляют собой макро-вид коры эвкалипта.

Похвальная оценка igpoty.com

Взгляд Минхуэй Юань на крошечную древесную лягушку представляет собой безупречный снимок этого земноводного через отверстие в листе.

“Я нашел эту южно-китайскую древесную жабу в покое на листве растений в лесу“, - говорит Юань. “Я наблюдал снизу через отверстия в листьях, и я сосредоточился на голове амфибии, которая смотрела на окружающую среду. Как будто природа предоставила мне окно именно в этот момент, чтобы я мог видеть мир лягушки“.

Финалист

Просмотрите галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов сильной конкуренции этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards.