Кола против соды: Эксперименты

Как реагируют газированные напитки на соду?

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Что происходит, когда ментос кидают в Колу, знают все. А блогеры из Experiments KD решили проверить, что будет с Колой, если в нее кинуть соду.

В этом видео они смешали несколько килограммов соды с фантой и другими газированными напитками.

Получилось много пены.

Напомним, ранее блогеры делали 1000 фонтанов из Колы и Ментоса.