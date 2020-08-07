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Кола против соды: Эксперименты

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Как реагируют газированные напитки на соду?

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Что происходит, когда ментос кидают в Колу, знают все. А блогеры из Experiments KD решили проверить, что будет с Колой, если в нее кинуть соду.

В этом видео они смешали несколько килограммов соды с фантой и другими газированными напитками.

Получилось много пены. 

Напомним, ранее блогеры делали 1000 фонтанов из Колы и Ментоса.

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Теги: видео, эксперименты
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ziza1111    07.08.2020, 16:39
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