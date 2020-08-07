Кола против соды: Эксперименты
Как реагируют газированные напитки на соду?
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Что происходит, когда ментос кидают в Колу, знают все. А блогеры из Experiments KD решили проверить, что будет с Колой, если в нее кинуть соду.
В этом видео они смешали несколько килограммов соды с фантой и другими газированными напитками.
Получилось много пены.
Напомним, ранее блогеры делали 1000 фонтанов из Колы и Ментоса.
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