Google закрывает свой музыкальный сервис для Украины

Поддержка Google Play Музыки будет прекращена.

Команда Google Play Музыки начала рассылку писем украинским пользователям с предупреждением о закрытии сервиса.

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В письме говорится, что через 30 дней сервис будет недоступен для загрузки музыки, а вместо него предлагают присоединиться к YouTube Music.

"Через 30 дней Вы больше не сможете добавлять и загружать музыку с помощью Менеджера музыкальных файлов. Однако не волнуйтесь - Вы можете в любой момент добавить коллекцию личной музыки в YouTube Music или загрузить имеющиеся композиции через Google Takeout", - поясняют в Google.

Также через 30 дней магазин музыки в Google Play закроется. После этого пользователи больше не смогут покупать музыку в Google Play, а все предварительные заказы будут отменены. Когда перенос завершится, все покупки появятся в YouTube Music.

"В период с октября до конца этого года доступ к Google Play Музыки будет навсегда прекращен. Мы понимаем, что вы создавали свою библиотеку Google Play Музыки не один день, поэтому предлагаем Вам легко перенести ее, а также списки воспроизведения, добавленную музыку и рекомендации, в YouTube Music", - говорится в сообщении.

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Теперь пользователи могут не только перенести свою библиотеку в YouTube Music, но и загрузить музыку, которую приобрели или добавили в Google Play Музыку, а также композиции, плейлисты и радиостанции с личной библиотеки.

"Мы вышлем Вам оповещения, прежде чем Вы потеряете доступ к библиотеке и данных Google Play Музыки. Вы также можете удалить данные Google Play Музыки", - добавляется в письме.

Перенести свою библиотеку в YouTube Music можно по этой ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube Music разрешил перенос фонотеки из Google Play.